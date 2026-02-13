€ 5.0943
Nicușor Dan îndeamnă la „echilibru", după intrarea României în recesiune tehnică
Data actualizării: 19:29 13 Feb 2026 | Data publicării: 19:21 13 Feb 2026

Nicușor Dan îndeamnă la „echilibru“, după intrarea României în recesiune tehnică
Autor: Elena Aurel

nicusor dan presedintele romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a oferit prima reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică.

România a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut, potrivit datelor publicate vineri, 13 februarie, de Institutul Național de Statistică (INS).

Nicușor Dan a vorbit despre acest subiect și a explicat că reducerea consumului a dus la contracție, dar economia reușește totuși să gestioneze deficitul fără ajutor extern.

Acesta a atras atenția asupra problemelor din justiție, economie, educație și sănătate și a explicat că economia privată și fondurile europene pot sprijini dezvoltarea. 

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS.

1. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic.

2. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010.

3. Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp.

4. Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.

Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate.

Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.

Iar dumneavoastră, cetǎțenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.

Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook. 

Comentarii

