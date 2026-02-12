€ 5.0934
Selecția națională Eurovision 2026. Cele 10 piese finaliste au fost anunțate
Data publicării: 20:51 12 Feb 2026

Selecția națională Eurovision 2026. Cele 10 piese finaliste au fost anunțate
Autor: Dana Mihai

Eurovision 2026 Selectia Nationala Eurovision 2026

TVR a anunțat cele 10 piese calificate în finala națională pentru Eurovision Song Contest 2026, însă competiția nu este închisă. 

Cele 10 piese finaliste.

  1. Alejandro Zandes & Emil Rengle -Bailando Solo

  2. Alexandra Capitanescu - Choke me

  3. Edward Maya/Lavbbe/Costi - Every body needs somebody

  4. Emy Alupei - Tili Bom

  5. HVNDS - HVNDS DOR

  6. Monica Odagiu - Ferestra pentru un orb

  7. Olivia Addams - Croco

  8. Robert Lukian - Fire to the lies

  9. VANU - Therapy Enemy

  10. Yguana - Happy Birthday

Organizatorii pregătesc un wild card care poate aduce încă un concurent în lupta pentru trofeu.

Citește și: Eurovision România și-a ales semifinaliștii

Pe lângă cei zece finaliști, un al 11-lea artist ar putea ajunge în finală prin votul publicului, într-un mecanism menit să ofere o nouă șansă pieselor rămase pe dinafară.

Cum funcționează wild cardul

Începând de astăzi, cinci piese vor fi urcate pe YouTube, iar tabelul de vizualizări se resetează. Melodia care adună cele mai multe vizualizări până duminică, la ora 19:00, primește automat "biletul" pentru finală.

Finala selecției naționale Eurovision are loc pe 4 martie

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

eurovision 2026
romania eurovision
finala eurovision romania
