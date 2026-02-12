Selecția națională Eurovision 2026. Cele 10 piese finaliste au fost anunțate

Cele 10 piese finaliste.

Alejandro Zandes & Emil Rengle -Bailando Solo Alexandra Capitanescu - Choke me Edward Maya/Lavbbe/Costi - Every body needs somebody Emy Alupei - Tili Bom HVNDS - HVNDS DOR Monica Odagiu - Ferestra pentru un orb Olivia Addams - Croco Robert Lukian - Fire to the lies VANU - Therapy Enemy Yguana - Happy Birthday

Organizatorii pregătesc un wild card care poate aduce încă un concurent în lupta pentru trofeu.

Pe lângă cei zece finaliști, un al 11-lea artist ar putea ajunge în finală prin votul publicului, într-un mecanism menit să ofere o nouă șansă pieselor rămase pe dinafară.

Cum funcționează wild cardul

Începând de astăzi, cinci piese vor fi urcate pe YouTube, iar tabelul de vizualizări se resetează. Melodia care adună cele mai multe vizualizări până duminică, la ora 19:00, primește automat "biletul" pentru finală.

Finala selecției naționale Eurovision are loc pe 4 martie

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.