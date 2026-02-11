Bărbat reținut și eliberat în ancheta dispariției lui Nancy Guthrie, mama unei prezentatoare TV. FBI publică imagini cu răpitorul

Un bărbat a fost reținut pentru interogatoriu și eliberat apoi, în Arizona, în cadrul anchetei despre Nancy Guthrie, mama în vârstă de 84 de ani a prezentatoarei americane Savannah Guthrie, răpită la sfârşitul lunii ianuarie. Suspectul a declarat că nu ştie de ce a fost reţinut.

Această evoluție vine la câteva ore după ce FBI a publicat imagini cu o persoană mascată și înarmată, surprinse de camera de la intrarea în casa lui Nancy, în dimineața în care aceasta a dispărut în Tucson, Arizona.

Suspect reținut și apoi eliberat

Un bărbat care locuiește la o proprietate percheziționată de autorități a declarat, miercuri, că el este persoana reținută pentru interogatoriu în legătură cu dispariția lui Nancy și că a fost eliberat ulterior din arest. Departamentul Șerifului din comitatul Pima a refuzat să comenteze rapoartele despre eliberare, potrivit NBC News.

Bărbatul, identificat drept Carlos Palazuelos, a vorbit cu Telemundo în spaniolă în fața casei sale din Rio Rico - locul percheziției efectuate de forțele de ordine. Palazuelos a confirmat că locuința sa a fost percheziționată în baza unui mandat. Ușile din față și din spate au fost avariate, a mai spus el.

Acesta a adăugat că agenții i-au spus că seamănă cu persoana văzută în imaginile de pe camerele de supraveghere din casa lui Guthrie, publicate de FBI. El a spus că, deși este livrator, nu-și amintește dacă a făcut livrări vreodată la casa lui Nancy.

Directorul FBI, Kash Patel, a publicat șase fotografii alb-negru și trei videoclipuri pe X. Imaginile arată o persoană neidentificată purtând o mască, mănuși, adidași și un rucsac. Persoana este înarmată, a spus Patel pe X, iar cel puțin unul dintre videoclipuri arată o armă în toc. Imaginile arată persoana care pare să acopere camera video. Într-unul dintre videoclipuri, persoana își înclină capul în jos în timp ce trece prin arcada din față a casei.

Directorul FBI a mai declarat că forțele de ordine au „descoperit aceste imagini noi, anterior inaccesibile” începând de marți dimineață.

Și fiica femeii răpite, Savannah Guthrie, a postat una dintre fotografii pe contul său de Instagram cu un mesaj scurt: „Credem că este încă în viață. Aduceți-o acasă. Oricine are informații, vă rugăm să contactați 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) sau Departamentul Șerifului din comitatul Pima la 520-351-4900”.

De asemenea, FBI oferă o recompensă de până la 50.000 de dolari pentru informații care duc la găsirea lui Nancy Guthrie și/sau la arestarea și condamnarea oricărei persoane implicate în dispariția sa.

Președintele Donald Trump a analizat imaginile, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Președintele încurajează orice american din întreaga țară care are cunoștințe despre suspect să sune la FBI, care continuă să sprijine autoritățile statale și locale care conduc această anchetă pe teren”, a spus ea.

Familia lui Guthrie a raportat dispariția femeii în vârstă de 84 de ani de la casa ei din Tucson în jurul prânzului, 1 februarie, după ce aceasta nu s-a prezentat la slujbele bisericești virtuale.

Ea a fost văzută ultima dată în noaptea precedentă, în jurul orei 21:45, după ce luase cina la casa fiicei sale, Annie Guthrie, din Arizona, potrivit departamentului șerifului. Dispariția lui Guthrie a declanșat o căutare disperată care implică agențiile americane de aplicare a legii statale și federale.

