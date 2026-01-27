Cei mai tineri criminali condamnați în Marea Britanie aveau doar 10 ani. Au răpit, torturat și ucis un băiat de 2 ani - FOTO

Crima din Cenei, județul Timiș, a șocat întreaga Românie, atât prin cruzimea ei, cât și prin vârsta fragedă a suspecților. Doi adolescenții de 15 ani au fost reținuți în urma uciderii lui Mario, în timp ce un băiat de 13 ani, bănuit că a fost autorul principal al crimei, a fost lăsat în libertate, pentru că este prea mic pentru a răspunde penal pentru faptele sale.

Deși românii sunt șocați de această crimă și mulți pun totul pe seama accesului nelimitat pe care îl au tinerii din ziua de astăzi la electronice, implicit la diverse jocuri violente, criticând modul în care sunt educați copiii din generația Alpha, crime similare au existat în lume și în perioada generației Millennials. Spre exemplu, cei mai tineri criminali condamnați în Regatul Unit al Marii Britanii au doar 10 ani, iar crima a fost comisă în anul 1993. Curios e că și atunci fapta șocantă era pusă pe seama expunerii la imagini dure, mai exact pe seama expunerii la filme violente.

Uciderea lui James Bulger, în vârstă de doar 2 ani. A fost răpit, torturat și omorât de doi băieți de 10 ani

Pe 12 februarie 1993, în Merseyside, Anglia, doi băieți de 10 ani, Robert Thompson și Jon Venables, au răpit, torturat și ucis un băiat de doi ani pe nume James Patrick Bulger.

Imagine cu James Bulger, copilul de 2 ani ucis de Robert Thompson și Jon Venables. Foto: Captură video 10 News+

Thompson și Venables l-au răpit pe Bulger și l-au dus apoi departe de Centrul Comercial New Strand din Bootle, unde Bulger vizita magazine împreună cu mama sa. Corpul său mutilat a fost găsit pe o linie de cale ferată la 4 kilometri distanță, în Walton, Liverpool, două zile mai târziu.

Imagine cu băiatul de 2 ani și mama sa, înainte de răpire. Foto: Captură video 10 News+

Thompson și Venables au fost găsiți vinovați de răpire și crimă pe 24 noiembrie 1993, devenind cei mai tineri criminali condamnați din istoria britanică modernă. Au fost condamnați la detenție pe termen nelimitat, la discreția Majestății Sale.

Judecătorul care i-a condamnat pe copiii de 10 ani: Expunerea la filme video violente ar putea fi parțial o explicație

Judecătorul care i-a condamnat atunci a descris răpirea și uciderea copilului de 2 ani ca fiind un act viclean și de o „răutate și barbarie fără precedent”.

„Nu este treaba mea să judec educația lor, dar bănuiesc că expunerea la filme video violente ar putea fi parțial o explicație”, a spus judecătorul atunci, potrivit unui articol scris la acea vreme în The Guardian.

Imagine cu locul în care a fost găsit cadavrul copilului de 2 ani. Captură video 10 News+

Cei doi criminali în vârstă de 10 ani erau cunoscuți drept copii cu probleme. Băieții chiuleau de la școala primară în mod regulat și obișnuiau să fure diverse obiecte din magazine. Unul dintre băieți a spus ulterior că, înainte de a-l răpi pe Bulger, plănuiau să răpească un copil, să-l conducă pe strada aglomerată de lângă centrul comercial și să-l împingă în fața mașinilor.

Când au fost eliberați

Cei doi copii au fost plasați inițial într-un centru specializat pentru copii delicvenți, apoi, pe măsură ce au crescut, au fost mutați într-un centru pentru adolescenți.

Robert Thompson și Jon Venables au fost eliberați condiționat în anul 2001, după 8 ani de detenție. Totuși, Venables a fost trimis înapoi în închisoare în anul 2010 pentru deținerea de imagini pornografice infantile pe computerul său. A fost eliberat din nou condiționat în 2013, iar în noiembrie 2017 a fost din nou închis pentru aceeași faptă. Apelurile sale pentru eliberare condiționată din 2023 au fost respinse.





