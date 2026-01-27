€ 5.0960
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Noi detalii despre suspecții crimei din Cenei. O fetiță și un adolescent, agresați anterior de cei care i-au curmat viața lui Mario
Data publicării: 09:13 27 Ian 2026

Noi detalii despre suspecții crimei din Cenei. O fetiță și un adolescent, agresați anterior de cei care i-au curmat viața lui Mario
Autor: Doinița Manic

copii crima Imagine cu mai mulți copii într-o școală. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com

Apar noi detalii despre suspecții crimei din Cenei, județul Timiș.

Apar noi detalii despre suspecții în cazul uciderii lui Mario, copilul de 15 ani din Cenei ucis cu sânge rece de cei pe care îi credea prieteni. Se pare că cei trei suspecți au atacat în trecut și alți copii. Printre victimele agresiunilor lor s-ar numără o fetiță, dar și un adolescent.

Astfel, potrivit ultimelor informații apărute, cei doi adolescenţi de 15 ani arestaţi în dosarul crimei din Cenei, judeţul Timiş, ar fi agresat anterior un băiat de 18 ani, pe care l-ar fi atacat pe stradă cu un briceag. S-ar fi întâmplat la finalul anului trecut. Inițial victima a depus plângere, dar ulterior a retras-o. 

VEZI ȘI: O crimă similară cu cea din Cenei a fost comisă acum 2 ani în China. Doi copii de 13 ani și-au ucis colegul de clasă, apoi l-au îngropat. Ce pedeapsă au primit

„În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani, care a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localităţii Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară.

La data de 14.01.2026, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”, a transmis IPJ Timiş.

Sursa citată a precizat că presupuşii agresori sunt cei doi adolescenţi de 15 ani care sunt acum arestaţi în dosarul de omor şi profanare de cadavre deschis în urma morții lui Mario.

Băiatul de 13 ani ar fi atacat anterior o fetiță

Și băiatul de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Cenei, ar fi avut antecedente similare. El ar fi agresat o copilă. Mama fetiței a spus că a făcut sacrificii să fie prezentă la ședințele școlare, dar nu a văzut aceeași atitudine și din partea mamei copilului de 13 ani.

”Niciodată nu fost prezentă la ședințele cu părinții. Dacă eu am putut să vin atâția kilometri, din colonie, prin ploaie, frig, să ajung la ședința cu părinții. Într-adevăr, a fost agresată și fetița mea, Maria”, a declarat femeia la Tele Europa Nova.

Alte acuzații la adresa suspectului vin și din partea unui cadru didactic de la școala în care copilul învață.

”S-au plâns că nu își puteau desfășura activitățile din cauza acestui copil (din cauza băiatului de 13 ani n.r.). Nu mi-a venit să cred, am luat atitudine, de fiecare dată copilul își cerea iertare. Mama lui a fost o problemă, nu lăsa procesul didactic să se desfășoare așa cum trebuia. A viciat procesul didactic. Venea peste noi, se lua de copii”, a declarat un cadru didactic.

