Crima din Cenei: Unde a fost dus minorul de 13 ani, luat din casa bunicilor din Sânmihaiu Român

Minorul de 13 ani implicat în crima de la Cenei a fost transportat, duminică, 25 ianuarie, la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă, unde se află sub supraveghere specializată. El nu are statut de persoană internată, potrivit surselor news.ro.

Amintim că băiatul a fost scos, duminică după-amiază, de către jandarmi din locuinţa bunicilor din Sânmihaiu Român, după ce locuitorii au protestat împotriva măsurilor luate de autorități privind cercetarea minorului în stare de libertate.

Minorul de 13 ani nu poate răspunde penal

Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a anunţat, astăzi, 26 ianuarie, că minorul nu poate răspunde penal pentru fapta săvârşită şi că a sesizat Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Timiş încă din data de 22 ianuarie ca să ia măsurile legale stipulate în lege faţă de acesta.

În urma cercetărilor efectuate în dosarul denumit generic „Crima de la Cenei”, în data de 22 ianuarie, instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă a celor doi minori în vârstă de 15 ani, după ce aceştia au fost reţinuţi în prealabil de către procurorul de caz, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului Timiş, transmis luni Agerpres.

„Cu privire la minorul în vârstă de 13 ani, având în vedere dispoziţiile care spun că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, nu a putut fi luată nicio măsură preventivă, legea prezumând, în mod absolut, că acesta nu are discernământ - fundamentul răspunderii penale. Ca atare, acesta nu a putut dobândi nicio calitate (suspect, respectiv inculpat) în prezentul dosar penal. Având în vedere aceste aspecte, nici alte măsuri prevăzute de Codul penal ori de Codul de procedură penală nu au putut fi luate faţă de acest minor şi nici nu a putut fi dispusă în cadrul dosarului penal efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, întrucât art. 184 C. proc. pen. condiţionează dispunerea acestei măsuri de existenţa calităţii de suspect ori inculpat", detaliază sursa menţionată.

Cu toate acestea, mai arată procurorii, în cursul zilei de 22 ianuarie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş a sesizat DGASPC Timiş cu privire la această situaţie în vederea luării măsurilor legale stipulate în Legea nr. 272/2004, „aceste măsuri fiind de competenţa exclusivă a direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului”.

Măsurile penale aplicabile unui minor de sub 14 ani

Conform legii, „pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal, la propunerea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie copilului în a cărei unitate administrativ-teritorială se află copilul, se va lua una dintre măsurile prevăzute la art. 59 lit. a) - plasamentul şi c) - supravegherea specializată. Astfel, prin hotărârea nr. 29/22.01.2026 emisă de Comisia pentru Protecţia Copilului Timiş din cadrul Consiliului Judeţean Timiş a fost instituită măsura supravegherii specializate faţă de acest minor", explică Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte cercetările efectuate în dosar cu privire la cei doi inculpaţi minori de 15 ani, acestea continuă în vederea stabilirii tuturor aspectelor privitoare la infracţiunile săvârşite, efectuându-se demersurile în vederea finalizării cu celeritate a cauzei.

Pe parcursul zilei de duminică, aproape 200 de săteni din Sânmihaiu Român, unde locuieşte bunicul minorului de 13 ani, au protestat, cerând ca şi acest băiat să răspundă penal pentru crima la care a luat parte.