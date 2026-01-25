€ 5.0943
Revoltă în satul în care a fost mutat minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario. Bunicul său a zis: „E obosit"
Data actualizării: 17:20 25 Ian 2026 | Data publicării: 16:56 25 Ian 2026

Revoltă în satul în care a fost mutat minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario. Bunicul său a zis: „E obosit”
Autor: Anca Murgoci

mario Mario

Tensiuni în apropiere de Timișoara, în comuna Sânmihaiu Român, după ce localnicii au aflat că adolescentul de 13 ani acuzat de uciderea lui Mario Berinde a fost mutat în localitate.

Oamenii s-au adunat, duminică, în fața primăriei din Sânmihaiu Român și spun că se tem pentru siguranța copiilor lor. Ei zic că prezența acestuia în libertate reprezintă un pericol, mai ales în contextul în care ar putea frecventa aceeași școală cu elevii din comună.


Se pare că băiatul de 13 ani s-ar afla în casa bunicilor din Sânmihaiu Român. Bunicul acestuia a zis că nepotul lui este „obosit și trist. O să regrete. Nu numai el a fost vinovat, legea să scoată dreptatea”.

De asemenea, Mărcuți Viorel, primarul comunei Sânmihaiu Român, a transmis un mesaj

„Stimați cetățeni ai comunei Sânmihaiu Român, ai comunei Cenei și dragi părinți îndurerați,

Ca părinte și ca primar, sunt profund îndurerat de tragedia cumplită din Cenei, unde tânărul Alin Mario Berinde a fost ucis în mod brutal. Condoleanțele mele cele mai sincere și gândurile mele se îndreaptă către mama, familia și întreaga comunitate din Cenei – o pierdere de neimaginat, o durere care ne atinge pe toți ca vecini.


Această crimă șocantă ne arată cât de fragil poate fi echilibrul și cât de important este să protejăm copiii noștri. Violența nu are justificare, iar orice formă de răzbunare sau justiție proprie este inacceptabilă și ar genera doar suferință suplimentară. Chem cu tărie la calm, rațiune și încredere deplină în autoritățile care anchetează cazul cu maximă seriozitate: Poliție, Parchet și DIICOT.


Am urmărit evoluția situației din primele zile, am fost în contact cu autoritățile competente și cu colegii din Cenei și din județul Timiș, dar am ales să nu fac declarații publice imediate pentru a nu adăuga speculații în timp ce familia era în doliu profund și ancheta era în plină desfășurare. Acum, văzând îngrijorarea și tensiunile din comunitatea noastră, consider că este momentul să vorbesc deschis.

VEZI ȘI: BREAKING NEWS Cazul Mario. Jandarmii păzesc casa în care s-ar afla minorul de 13 ani. Instigare la violență pe TikTok. 20.000 de oameni se uită pe live 


Prioritatea mea absolută rămâne siguranța copiilor noștri. Vom intensifica colaborarea cu Inspectoratul Școlar, IPJ Timiș și Serviciile de Protecție a Copilului pentru:


- programe de educație emoțională și prevenire a violenței în școli,
- discuții deschise cu părinții despre supraveghere și riscurile consumului de substanțe,
- măsuri suplimentare de monitorizare și siguranță în comună.


Suntem vecini cu Cenei – durerea lor este și a noastră. Suntem uniți în compasiune și în hotărârea de a preveni astfel de drame.


Dacă aveți îngrijorări concrete legate de copii sau siguranță, vă rog să veniți la Primărie – suntem aici pentru voi”, a transmis Mărcuți Viorel, primarul comunei Sânmihaiu Român.

Ceilalți doi băieți de 15 ani care au participat la uciderea lui Mario Berinde sunt în arest preventiv.

VEZI ȘI: Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

