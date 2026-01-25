Cazul Mario. Jandarmii păzesc casa în care s-ar afla minorul de 13 ani. Instigare la violență pe TikTok. 20.000 de oameni se uită pe live

Minorul se află acum în comuna Sânmihaiu Român. La fața locului se află și Mărcuți Viorel, primarul comunei Sânmihaiu Român. 20.000 de oameni urmăresc transmisiunea live, iar mulți dintre ei instigă la violență. Se distribuie comentarii cu mesajul: „Aruncați cu pietre în geam!” Zeci de oameni s-au strâns acolo. Ei strigă: „Vrem dreptate! Poliția păzește criminalul!”

CITEȘTE ȘI: Ce făcea minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, în timp ce băiatul era înmormântat. „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”

Cu toate acestea, primarul spune că nu se știe sigur că minorul se află în respectiva casă unde s-a strâns lumea. În orice caz, respectiva locuință din comuna Sânmihaiu Român este păzită de jandarmi. Aceasta este o localitatea vecină din satul unde s-a născut minorul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario.

Se pare că băiatul de 13 ani s-ar afla în casa bunicilor din Sânmihaiu Român. Bunicul acestuia a zis că nepotul lui este „obosit și trist. O să regrete. Nu numai el a fost vinovat, legea să scoată dreptatea”. Detalii aici.

Live-ul poate fi urmărit aici:

https://www.tiktok.com/@mariushflorin/live?_r=1&_svg=2&checksum=83b2aeb2c6784a4cb282ed6d48fc44bd59bef76e013f45ed89dbda88f3ab45a0&enter_from_merge=share&enter_method=share&sec_user_id=MS4wLjABAAAAYwH-Ll4QwfFZ_j2Zr9JmF0OKPZxMtzvPm1WQpDzNMLpUHPUesXtEf88eFillfd7c&share_app_id=1233&share_from_user_id=7418669798815532065&share_link_id=9A750787-BC02-4C6C-A473-6AC813735850&share_region=RO&social_share_type=10&source=h5_t×tamp=1769353659&tt_from=whatsapp&ug_btm=b2001%2Cb4180&user_id=7418669798815532065&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=whatsapp

Tribunalul Timiș a luat măsura arestării preventive pentru 30 de zile a celorlalți doi inculpați minori, de 15 ani

Minorul de 13 ani implicat în cauză nu răspunde penal. Primul reținut este suspectat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este învinuit de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului, arată, vineri, un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

În fapt, s-a reținut că în data de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localității Cenei. Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect.

Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii



Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii. Parchetul menționează că față de cel de-al treilea participant la comiterea faptei, având în vedere că este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani și nu răspunde penal, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în vederea luării măsurilor legale potrivit Legii 272/2004.