DCNews Stiri Dan Negru cere pedeapsa cu închisoarea pentru adolescentul criminal din Cenei: ”În SUA și copiii merg la pușcărie”
Data actualizării: 17:47 23 Ian 2026 | Data publicării: 16:55 23 Ian 2026

Dan Negru cere pedeapsa cu închisoarea pentru adolescentul criminal din Cenei: ”În SUA și copiii merg la pușcărie”
Autor: Andrei Itu

dan-negru_12776000 Facebook Dan Negru

Dan Negru vrea schimbarea legilor din România, după odioasa crimă de la Cenei, astfel încât și indivizi, precum minorul de 13 ani, să fie trași ferm la răspundere.

Dan Negru afirmă că în Statele Unite chiar și copiii sunt condamnați la închisoare și acuză că în România astfel de criminali nu pățesc nimic.

”Ce lecții le dăm celor care văd că un tânăr care ucide e liber? Doar pedepsind poți îndrepta! Cum să fie respectate legile într-o societate în care nu există frica de pedeapsă?”, evidențiază Dan Negru într-o postare pe rețelele sociale.

”Cenei, localitatea breaking news”

”Cenei, localitatea breaking news din cauza copilului ucis de copii, este comuna satului bunicilor mei. Știu bine locul…Banatul e cunoscut pentru tihna lui și pentru oameni echilibrați. Minorul de 13 ani care a ucis e liber, iar școala nu poate să-i interzică să se întoarcă în clasă.

Sistemul de la noi vede un copil-problemă ca pe o „victimă” care are nevoie de psiholog. În multe state americane ar fi fost deja în pușcărie. 

Pentru că acolo statul pune responsabilitatea pe individ mult mai devreme. Mai degrabă crești un copil bun decât să repari un adult stricat”, a scris Dan Negru.

Copil de 13 ani condamnat la închisoare în Florida


”În 1999 în Florida, un copil de 13 ani, Lionel Tate, a ucis o fetiță și a fost condamnat inițial la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate.


La noi, loazele sunt protejate. Am mai spus-o și m-au certat „iluminiștii”: profesorii sunt prizonierii elevilor. Și ai părinților lor. Profesorul care îi spune unui copil că e prost ajunge breaking news la televiziuni. Cică, spunându-i adevărul, elevul intră în depresie.


Profesorii merg pe vârfuri de teamă să nu-și deranjeze elevii. Și astfel, școala nu mai produce nici profesioniști, nici caractere!”, a scris Dan Negru.

Schimbați legile! 


”Schimbați legile! Ce lecții le dăm celor care văd că un tânăr care ucide e liber? Doar pedepsind poți îndrepta! Cum să fie respectate legile într-o societate în care nu există frica de pedeapsă?
Rousseau nu a fost niciodată în Banat dar avea dreptate când a spus: "Copilul ajunge pentru societate după educația pe care o primește ori răsplată, ori pedeapsă", a mai transmis Dan Negru, pe o rețea socială.

Amintim că în localitatea Cenei, un adolescent de 15 ani, pe nume Alin Mario Berinde, a fost omorât de alți adolescenți din anturajul său.

VEZI ȘI  - Din 2 februarie, inteligența e premiată la Kanal D, într-un nou sezon „Jocul cuvintelor cu Dan Negru"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dan negru
cenei
