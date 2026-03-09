Simulare Evaluare Națională 2026. Calendar, modele de subiecte și alte informații

Elevii se familiarizează cu tipul și modelele de subiecte, cu regulile de examen. Astfel, își pot evalua nivelul de pregătire pentru Evaluarea Națională 2026.

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2026. Probele scrise și afișarea rezultatelor



Probele scrise au loc în luna martie, după următorul program:

16 martie 2026: Limba și literatura română (probă scrisă)

17 martie 2026: Matematică (probă scrisă)

18 martie 2026: Limba și literatura maternă (pentru elevii minorităților)

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor

Modele de subiecte din anii trecuți pentru simularea Evaluării Naționale 2026

Programa pentru simulare are la bază materia studiată în gimnaziu, mai ales din clasele 5-8, potrivit programei aprobate de Ministerul Educației.

Subiecte Simulare Evaluarea Națională 2025 - Limba Română



La simularea din anul 2025, elevii au primit ca text suport poezia „Trezire” de Lucian Blaga.

Subiectul I: Înțelegerea textului. Elevii au avut mai multe cerințe pe baza textului, de exemplu: explicarea sensului unor cuvinte din text, găsirea unei figuri de stil, stabilirea ideii principale a unui fragment, realizarea unui scurt răspuns argumentativ,

Exemplu de cerință: Explică sensul expresiei din text. Menționează o trăsătură a eului liric.



Subiectul II: Text argumentativ. Elevii au trebuit să scrie un text de minimum 150 de cuvinte, de exemplu: Scrie un text argumentativ despre importanța trezirii spirituale sau a reflecției asupra naturii.



Subiectul III: Literatură - Elevii au avut de analizat sau comentat elemente din textul poetic:

Exemple de cerințe: identificarea temei poeziei, explicarea rolului imaginilor artistice, interpretarea mesajului poeziei.

Subiecte Simulare Evaluarea Națională 2025 - Matematică

Subiectul I – exerciții de calcul de bază (grilă). La Subiectul II, au avut probleme tip grilă, de exemplu: Determinați aria unui dreptunghi cu lungimea 8 cm și lățimea 5 cm. Calculați diametrul într-un cerc cu raza 6 cm sau calculați media aritmetică a numerelor 5, 7 și 9.



Subiectul III – probleme cu rezolvare, de exemplu: Calculați ipotenuza într-un triunghi dreptunghic cu catetele de 6 cm și 8 cm. Determinați aria unui triunghi dacă baza este 10 cm și înălțimea 6 cm.

Problemă de geometrie în spațiu cu tetraedru regulat

Unde se desfășoară probele

Simularea are loc la nivel național și se organizează în aceleași condiții precum examenul oficial.

Ce se întâmplă cu notele de la simularea Evaluării Naționale

Rezultatele simulării sunt comunicate elevilor la nivelul școlii. Notele sunt analizate împreună cu profesorii, cu scopul de a se identifica punctele slabe și unde este nevoie de îmbunătățiri pentru examenul din vară. De obicei, notele nu se trec în catalog, doar în situația în care elevul sau părintele cere cacest lucru.

