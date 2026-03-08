€ 5.0941
Data publicării: 07:56 08 Mar 2026

TOP bancuri de 8 Martie
Autor: Crişan Andreescu

8 Marte nu putea lipsi din categoria celor mai amuzante bancuri care le au în prim plan reprezentantele sexului frumos, sărbătoritele acestei zile.

Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 Martie. Vânzătoarea îl intreabă:
- E pentru soţie sau doriţi ceva mai scump?

__________________________________

M-a sunat soţia şi îmi zice:
– Trei colege au primit flori de 8 Martie, sunt minunate.
– Probabil d-aia au primit flori.

___________________________________

De 8 Martie, copiii din clasă vin pe rând sa îi dea învațătoarei cate un cadou.
Primul vine Gigel, fiul brutarului, si ii da o cutie. Invatatoarea o ia, o scutura putin si spune:

– Sunt chifle, nu?

 – Da, raspunde Gigel.

Apoi, vine Ionel, fiu de macelar, si ii intinde o cutie. Invatatoarea o agita uşor, miroase cutia si ii spune:

– Cotlete de porc, nu?

– Da, raspunde Ionel.

In cele din urma, vine si Bula, fiul carciumarului, si ii da o cutie. Invatatoarea o agita si vede ca dintr-un colt incepe sa curga ceva. Pune degetul pe cutie, il baga in gura si spune:

– E vin alb, nu?

– Nu, zice Bula.

Invatatoarea pune iar degetul pe cutie, apoi il baga in gura si zice:

– Sampanie?

– Nu, zice Bula.

– Ma dau batuta. Ce e?

– Un catelus...

__________________________________

– Scumpo, ce să-ţi iau de 8 martie?
– Vai, nici nu ştiu…
– Bine, îţi mai dau un an să te mai gândeşti.

____________________________________

– Iubitule, unde e cadoul meu?
– Iubito vezi Ferrari-ul ăla roşu de afară?
– Vai, iubitule…
– Ţi-am luat un ruj de aceeaşi culoare…

______________________________________

