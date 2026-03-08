TOP bancuri de 8 Martie

Un tip vine la magazin să cumpere un cadou de 8 Martie. Vânzătoarea îl intreabă:

- E pentru soţie sau doriţi ceva mai scump?

__________________________________

M-a sunat soţia şi îmi zice:

– Trei colege au primit flori de 8 Martie, sunt minunate.

– Probabil d-aia au primit flori.

___________________________________

De 8 Martie, copiii din clasă vin pe rând sa îi dea învațătoarei cate un cadou.

Primul vine Gigel, fiul brutarului, si ii da o cutie. Invatatoarea o ia, o scutura putin si spune:

– Sunt chifle, nu?

– Da, raspunde Gigel.

Apoi, vine Ionel, fiu de macelar, si ii intinde o cutie. Invatatoarea o agita uşor, miroase cutia si ii spune:

– Cotlete de porc, nu?

– Da, raspunde Ionel.

In cele din urma, vine si Bula, fiul carciumarului, si ii da o cutie. Invatatoarea o agita si vede ca dintr-un colt incepe sa curga ceva. Pune degetul pe cutie, il baga in gura si spune:

– E vin alb, nu?

– Nu, zice Bula.

Invatatoarea pune iar degetul pe cutie, apoi il baga in gura si zice:

– Sampanie?

– Nu, zice Bula.

– Ma dau batuta. Ce e?

– Un catelus...

__________________________________

– Scumpo, ce să-ţi iau de 8 martie?

– Vai, nici nu ştiu…

– Bine, îţi mai dau un an să te mai gândeşti.

____________________________________

– Iubitule, unde e cadoul meu?

– Iubito vezi Ferrari-ul ăla roşu de afară?

– Vai, iubitule…

– Ţi-am luat un ruj de aceeaşi culoare…

______________________________________