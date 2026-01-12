BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică

-Tati, un băiat de la școală mi s-a adresat cu niște cuvinte pe care nu le înțeleg. Mi-a spus că am parbrizul frumos, un portbagaj șmecher, niște șasiuri tari, amortizoare excelente. Ce înseamnă asta, poți să-mi spui?

-Spune-i așa. Că ești încă în garanție și de îndrăznește să-ți ridice capota pentru a-ți verifica uleiul, o să-i rupi țeava de eșapament!