BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică

Bancul zilei. Venind de la școală, o fetiță i se adresează tatălui:
-Tati, un băiat de la școală mi s-a adresat cu niște cuvinte pe care nu le înțeleg. Mi-a spus că am parbrizul frumos, un portbagaj șmecher, niște șasiuri tari, amortizoare excelente. Ce înseamnă asta, poți să-mi spui?
-Spune-i așa. Că ești încă în garanție și de îndrăznește să-ți ridice capota pentru a-ți verifica uleiul, o să-i rupi țeava de eșapament!
