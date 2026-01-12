€ 5.0887
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
Data actualizării: 09:02 12 Ian 2026 | Data publicării: 09:02 12 Ian 2026

BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600

Bancul zilei. Venind de la școală, o fetiță i se adresează tatălui:

 

-Tati, un băiat de la școală mi s-a adresat cu niște cuvinte pe care nu le înțeleg. Mi-a spus că am parbrizul frumos, un portbagaj șmecher, niște șasiuri tari, amortizoare excelente. Ce înseamnă asta, poți să-mi spui?

-Spune-i așa. Că ești încă în garanție și de îndrăznește să-ți ridice capota pentru a-ți verifica uleiul, o să-i rupi țeava de eșapament!

