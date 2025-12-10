€ 5.0897
|
$ 4.3711
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0897
|
$ 4.3711
 
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Rai vs Iad
Data publicării: 08:48 10 Dec 2025

BANCUL ZILEI: Rai vs Iad
Autor: Crişan Andreescu

banc_26386300
 

Bancul zilei. Bine ai venit! Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei alege unde vrei să-ţi petreci eternitatea, este întrebată o femeie care abia a părăsit lumea pământeană.

– Dar vreau să rămân în Rai.
– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.

Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând.

Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.

– Acum alege-ţi eternitatea.
– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.

Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.

– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.

– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…

Vezi și: BANCUL ZILEI: Jurământul la căsătorie

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Premiile Academiei - decernate miercuri. Cine sunt laureații
Publicat acum 27 minute
Orașul care vrea să-i facă pe bucureșteni să uite de Brașov și valea Prahovei: Tiroliană unică în lume, la 3,5 ore de Capitală
Publicat acum 33 minute
BANCUL ZILEI: Rai vs Iad
Publicat acum 43 minute
Orele remediale, aplicate ilegal în școli: profesorii nu au voie să dea teme, iar înscrierea nu poate fi impusă
Publicat acum 53 minute
Palatul Versailles își majorează tarifele pentru cetățenii non-europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 08 Dec 2025
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat pe 08 Dec 2025
Ministrul care ia fața USR, indiferent de soarta Guvernului. Câștigătorul neașteptat din Executiv
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close