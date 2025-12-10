BANCUL ZILEI: Rai vs Iad

Bancul zilei. Bine ai venit! Vei petrece o zi în Iad şi una în Rai şi apoi vei alege unde vrei să-ţi petreci eternitatea, este întrebată o femeie care abia a părăsit lumea pământeană.
– Dar vreau să rămân în Rai.
– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.
Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând.
Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.
– Acum alege-ţi eternitatea.
– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.
Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.
– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.
– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…
