BANCUL ZILEI: Rai vs Iad

– Dar vreau să rămân în Rai.

– Îmi pare rău, regulile sunt reguli.

Şi astfel ajunge în Iad. Aici s-a întâlnit cu toţi prietenii cu care a petrecut şi s-a distrat de minune şi au discutat despre vremurile trecute. Iarba era verde, mesele erau formate numai din delicatesuri şi băuturi fine. A făcut cunoştinţă şi cu Diavolul, care era un tip foarte de treabă şi s-a distrat de minune spunând bancuri şi dansând.

Următoarea zi a petrecut-o în Rai odihnindu-se pe nori şi cântând la harpă.

– Acum alege-ţi eternitatea.

– Nu credeam c-am să spun asta. În Rai a fost bine, dar cred că m-am simţit mai bine în Iad.

Aşa s-a reîntors în Iad. Aici a găsit un peisaj dezolant, pustiu, focuri, cazane, prietenii ei erau îmbrăcaţi în zdrenţe şi sufereau.

– Nu înţeleg, spuse femeia tremurând, ieri când am fost aici era minunat.

– Ieri te recrutam. Azi eşti angajată…