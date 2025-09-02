BANCUL ZILEI: Când dragostea nu are vârstă

Bancuzilei. O buni'ă se prezintă la examenul de admitere la facultate.

În urma examenului, trece cu brio și este înscrisă la facultate. Totuși, examinatorii curioși o întreabă de ce-i mai trebuie școală la vârsta asta, doar e pensionară.

- O, nicidecum pentru carieră. Bărbatul meu se tot fălește prin birt, că la aniversarea lui de 70 de ani dorește să mai facă amor cu o studentă.

Na, că acum o să-i fac și eu un cadou!

