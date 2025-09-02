Data publicării:

BANCUL ZILEI: Când dragostea nu are vârstă

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Bancuzilei. O buni'ă se prezintă la examenul de admitere la facultate.

În urma examenului, trece cu brio și este înscrisă la facultate. Totuși, examinatorii curioși o întreabă de ce-i mai trebuie școală la vârsta asta, doar e pensionară.

- O, nicidecum pentru carieră. Bărbatul meu se tot fălește prin birt, că la aniversarea lui de 70 de ani dorește să mai facă amor cu o studentă.

Na, că acum o să-i fac și eu un cadou!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Despre amante...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
BANCUL ZILEI: Când dragostea nu are vârstă
02 sep 2025, 08:10
BANCUL ZILEI: Despre amante...
01 sep 2025, 08:57
BANCUL ZILEI: Alegerea soțului
31 aug 2025, 08:27
BANCUL ZILEI: Ce înseamnă să deții o haină de blană
30 aug 2025, 07:49
BANCUL ZILEI: Bulă este nefericit
29 aug 2025, 08:21
BANCUL ZILEI: Dragostea de soră...
28 aug 2025, 08:37
ParintiSiPitici.ro
Modurile prin care părinții mileniali își învață copiii să NU îi respecte. Expert parenting: „Le pun viitorul în pericol”
01 sep 2025, 23:31
BANCUL ZILEI: Reproșul unui zgârcit
27 aug 2025, 10:23
BANCUL ZILEI: Tortul pentru aniversarea soției
26 aug 2025, 07:55
BANCUL ZILEI: La aprozar...
25 aug 2025, 09:26
BANCUL ZILEI: Test de inteligență
24 aug 2025, 06:57
BANCUL ZILEI: De ce are nevoie soțul...
23 aug 2025, 07:47
BANCUL ZILEI: Bulă și cadoul de la soție
22 aug 2025, 07:22
BANCUL ZILEI: Bulă la ora de dirigenție
19 aug 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Bulă și Bubulina, în noaptea nunții
18 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Povești din familie
17 aug 2025, 07:26
Bancuri de Sfânta Maria
15 aug 2025, 06:57
BANCUL ZILEI: Sfatul unui prieten
14 aug 2025, 08:59
BANCUL ZILEI: Rugă la Dumnezeu
13 aug 2025, 08:52
BANCUL ZILEI: Bulă își trimite nevasta la mare
12 aug 2025, 07:58
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste
11 aug 2025, 05:12
BANCUL ZILEI: Românii dau raportul lui Dumnezeu
10 aug 2025, 08:05
BANCUL ZILEI: Ordine de la soție...
09 aug 2025, 07:15
BANCUL ZILEI: Cu Zăpadă în Caraibe
08 aug 2025, 08:35
BANCUL ZILEI: Destinul unui copil
07 aug 2025, 06:02
BANCUL ZILEI: Pedeapsa pentru bigamie
05 aug 2025, 08:00
BANCUL ZILEI: Despre elemente...
04 aug 2025, 08:52
BANCUL ZILEI: Domnule doctor, am înnebunit
03 aug 2025, 06:26
BANCUL ZILEI: Soție de magician
02 aug 2025, 10:07
BANCUL ZILEI: Oferta...
01 aug 2025, 08:39
BANCUL ZILEI: Medicamentul împotriva bolii
31 iul 2025, 08:28
BANCUL ZILEI: Când te bate Dumnezeu
30 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Cadoul dn America
29 iul 2025, 08:22
BANCUL ZILEI: Discuție între țărani...
28 iul 2025, 08:29
BANCUL ZILEI: Alegerea soției...
27 iul 2025, 08:43
BANCUL ZILEI: Discuții cu părinții, după prima întâlnire
26 iul 2025, 06:32
BANCUL ZILEI: Bărbatul a încurcat-o!
25 iul 2025, 08:23
BANCUL ZILEI: Record de vânzări la supermarket
24 iul 2025, 08:51
BANCUL ZILEI: Luna de miere, plină de surprize
23 iul 2025, 09:15
BANCUL ZILEI: Despre relația de cuplu
22 iul 2025, 08:30
BANCUL ZILEI: Interpretarea anunțurilor matrimoniale ale femeilor
21 iul 2025, 09:16
BANCUL ZILEI: Mesajul buclucaș
20 iul 2025, 08:21
BANCUL ZILEI: Dorința unui copil
19 iul 2025, 07:34
BANCUL ZILEI: Doi olteni în vacanță
18 iul 2025, 08:48
BANCUL ZILEI: Concurs de lingvistică
17 iul 2025, 08:25
BANCUL ZILEI: Durerea de măsea
16 iul 2025, 09:19
BANCUL ZILEI: Femeia adulteră
15 iul 2025, 08:06
BANCUL ZILEI: Viața privată...
14 iul 2025, 11:06
BANCUL ZILEI: Soția, grijă de mamă
13 iul 2025, 09:31
BANCUL ZILEI: Bulă începe să vândă din casă
12 iul 2025, 06:08
BANCUL ZILEI: Bulă, raport primit de la vecin
11 iul 2025, 08:41
BANCUL ZILEI: Caracterizarea Mariei pentru soț
10 iul 2025, 08:13
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”
acum 41 de minute
Dragostea nu se măsoară în centimetri: Povestea unei femei de 1,90 m și a soțului ei de 1,62 m
acum 52 de minute
Planurile PPC pentru energie electrică: Digitalizare, sustenabilitate și oferte care aduc mai mulți bani în buzunarul clienților / video
acum 56 de minute
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
acum 1 ora 8 minute
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
acum 1 ora 10 minute
Schimbări majore în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii. Cine sunt cei care scapă de interviu
acum 1 ora 17 minute
Răsturnare de situație cu incidentul din Cluj unde un tânăr a băgat un nepalez în spital, acesta din urmă fiind în comă
acum 1 ora 19 minute
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
Cele mai citite știri
pe 1 Septembrie 2025
Taxele pentru români pe care Ilie Bolojan și le-a asumat în Parlament/ #Pachetul2. ”De mâine, căutați-vă alt premier”
pe 1 Septembrie 2025
Primarul care a anunțat că-și dă demisia și pleacă acasă. ”Eu cu șase oameni nu pot lucra”
pe 1 Septembrie 2025
Decizie în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul privind cultul persoanelor vinovate de genocid
pe 1 Septembrie 2025
Ursula von der Leyen, la Constanța. Marele absent / Update: Aterizare manuală a avionului șefei CE, în Bulgaria
pe 1 Septembrie 2025
PSD, provocare pentru Bolojan în contextul pachetelor austerității. Va avea curaj să o facă?
Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel