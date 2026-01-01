Imaginea care a înghețat lumea și China de azi: Între represiune și miracol economic

În 1989, cetățenii chinezi au protestat pentru mai multă libertate politică, reforme democratice și împotriva corupției. Chiar dacă începutul a fost pașnic, în momentul în care protestele s-au intensificat, guvernul chinez a luat decizia de a interveni cu armata, ceea ce a provocat mii de victime.

Omul cu sacoșă din Piața Tiananmen, cunoscut ca „Tank Man”, a fost fotografiat următoarea zi după intervenția violentă. În fotografie se poate observa cum stătea nemișcat, cu o sacoșă într-o mână, în fața unei coloane de tancuri, pe care a reușit să le țină pe loc pentru câteva minute. Astăzi nu se știe cu exactitate ce s-a întâmplat cu el după acel moment, însă imaginea a devenit un simbol global al curajului împotriva opresiunii.

June 5, 1989: the "Tank Man" incident took place near Tiananmen Square in China. #80s pic.twitter.com/5eXjCQQSmD — Old School 80s (@OldSchool80s) June 5, 2025

Invitat la Interviurile DC News, profesorul Bogdan Bucur a fost întrebat cum s-a schimbat China în ultimii 35 de ani, de la protestele din Piața Tiananmen și până în prezent. Potrivit profesorului, astăzi, China este o țară care investește foarte mulți bani în cercetare științifică și inovație și este o țară axată pe dezvoltare.

„Eu m-am simțit ca acasă. Am regăsit oameni precum cei care mă înconjoară pe mine, am descoperit tineri cu care am avut relații apropiate timp de trei săptămâni, care au aceleași valori culturale, aceleași coduri vestimentare, aceleași coduri comportamentale, aceeași bucurie a vieții, aceeași deschidere, aceeași perspectivă critică în legătură cu absolut orice, precum studenții mei.

Colegii mei profesori de acolo din China, cu care am interacționat, sunt la fel de interesați de cunoaștere, de inovație, cu asta se ocupă de altfel - China este o țară care investește enorm în cercetare științifică și inovație, cum noi nu facem, ca să fim foarte corecți.

Deci am descoperit oameni ca mine și o țară centrată pe ideea de a se dezvolta, o idee aproape obsesivă, dar pe care o vezi într-o manieră care te șochează în momentul în care ai și o anumită adâncire a privirii”, a spus Bogdan Bucur.

Modul în care s-a dezvoltat China, un miracol absolut excepțional

Profesorul a vorbit despre transformările spectaculoase prin care a trecut China în ultimii 35 de ani. Potrivit acestuia, orașe precum Zhuhai și Shenzhen s-au transformat în centre urbane care pot fi comparate cu New York și Manhattan, proces pe care îl consideră un miracol excepțional.

„Aș prefera să vă spun ceea ce am văzut și ceea ce știu, că mi-e mai greu să răspund la ceea ce nu știu. Dacă mă întrebați detalii în legătură cu ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani, sunt absolut convins că sunt, mai ales în România, oameni care discută despre ceea ce nu cunosc cu o capacitate de a inventa și de a vorbi liber teribilă. Eu nu o am, de aceea aș prefera să vorbesc despre ceea ce am văzut și m-a uimit și care cred că este important pentru noi toți, pentru că e vorba de ceva miraculos care se întâmplă în viețile noastre, în timp ce noi trăim.

Mi se pare absolut miraculos că într-un sat pescăresc din anii '80, numit Zhuhai, astăzi să fie instalat un Manhattan. Mi se pare absolut miraculos că într-un conglomerat de sate pescărești, la 80 de km depărtare, Shenzhen, astăzi să fie New York, fără nicio exagerare.

Dacă cineva tastează acum pe Google „Shenzhen” - e la granița cu Hong Kong, deci va fi ușor de găsit pe hartă - și dacă dă căutare pe internet după imagini din Shenzhen din anii '90 și din 2020 - adică la o distanță de 30 de ani, jumătate din viață noastră - distanța este șocantă, este un experiment absolut șocant. Să naști New York-uri în deșert sau să naști New York-uri pe țărmurile mlăștinoase ale Mării Chinei de Sud este un miracol absolut excepțional”, a spus profesorul Bogdan Bucur la DC News.

