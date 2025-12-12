€ 5.0904
Stiri

Chinezăriile, ieftine și proaste? Mit despre casa Temu, demontat de Bogdan Bucur
Data actualizării: 21:10 12 Dec 2025 | Data publicării: 21:01 12 Dec 2025

EXCLUSIV Chinezăriile, ieftine și proaste? Mit despre casa Temu, demontat de Bogdan Bucur
Autor: Tiberiu Vasile

chinezarii magazin china Imagine cu magazine din China. Foto: Pixabay
 

China este încă pusă în aceeași categorie cu produse ieftine și moștenirea comunistă, însă această imagine nu mai reflectă realitatea. Într-o discuție la Anti-mit, Bogdan Bucur, lect. univ. dr. la SNSPA, explică modul în care Beijingul a evoluat.

China a fost mult timp pusă în aceeași cutie: comunism, produse ieftine, imitații. O schemă simplă, dar prea departe de realitate. Într-o discuție amplă la Anti-mit, moderată de jurnalistul Val Vâlcu, Bogdan Bucur, profesor de sociologie, lect. univ. dr. la SNSPA, a încercat să rupă această imagine convențională. 

A pornit de la poveștile primilor români care au ajuns la Beijing pe filieră rusească și a ajuns până la prezent, la felul în care o țară uriașă și extrem de diversă s-a remodelat în doar câteva decenii. O panoramă care schimbă perspectiva și îți arată o Chină mult mai complexă decât etichetele care circulă de obicei. Beijing nu mai e o simplă casă a produselor ieftine sau a copiilor, ci un vector de putere în echilibrul geopolitic la nivel planetar.

Despre chinezării

Val Vâlcu: "Noi am cunoscut China, să spunem, în comunism prin intermediul produselor sale ieftine. Ascuțitori, tablete de ciocolată, teneșii chinezești și tot felul de alte lucruri. Erau mult mai buni decât cei din Drăgășani. Mă rog, a fost o perioadă în care veneau bunurile de lux. Acum vorbim de mărfuri accesibile din China. Sunt mărfuri pe care și le pot permite marea majoritate. Cam acesta este atuul. Sunt mult mai ieftine decât cele produse în Europa, dar alții vorbesc și de calitatea lor îndoielnică. Noi le numeam chinezării și sunt văzute de unii ca produse pe care le iei azi și se strică foarte repede. Care e realitatea"?

Prof. Bogdan Bucur: Exedentul comercial al Chinei, de o mie de miliarde de dolari. Au bani de încasat de la toată lumea

Bogdan Bucur: "China este în momentul de față fabrica globală, fabrica mondială. E producătorul numărul 1 pentru produse de larg consum, de toate felurile, de toate calitățile, pentru toate buzunarele. China are un excedent comercial. Atenție, toate celelalte țări au un deficit comercial în raport cu China. Exedentul comercial al Chinei este undeva la o mie de miliarde de dolari. Au bani de încasat de la toată lumea, în timp ce alte puteri mari, inclusiv Statele Unite, au bani de dat la toată lumea. Statele Unite au un deficit bugetar, un deficit comercial, iar președintele Trump se luptă cu acest deficit pentru a-l reduce. O parte din scamatoriile lui publice, deranjante pentru unii ca manifestare, sunt de înțeles dacă le privești dintr-o realitate economică. SUA face tot ce poate să învingă acest deficit comercial.

Ceea ce face China este, cel puțin din punctul meu de vedere, cu adevărat spectaculos și miraculos. Eu nu am văzut nimic comunist în China cu excepția denumirii statului și a numelui partidului care conduce țara. Într-adevăr, e singurul partid care exercită puterea, dar o face foarte bine. China poate să fie în continuare percepută sau gândită ca fiind casa lui Temu, a produselor de larg consum, chinezării, lucruri ieftine, reproduceri, copii, dar nu este doar atât. Este cu adevărat o civilizație".

CITEȘTE ȘI: Trump și Xi Jinping au discutat despre Taiwan la telefon. Ce scenarii se conturează

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: 

