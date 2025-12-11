Tatăl și mama vitregă ai unui minor din București, reținuți pentru 24 de ore

Acuzațiile sunt ameninţare, violenţă în familie şi rele tratamente aplicate minorului. Mama vitregă și tatăl minorului au fost reținuți pentru 24 ore, urmând a fi propuși instanței pentru arestare.

”Pe data de 8 decembrie, poliţiştii Secţiei 24 au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, ar fi fost agresat fizic de către mama sa vitregă, o femeie de 47 de ani. Poliţiştii Capitalei au dispus de urgenţă măsuri pentru protejarea minorului, acesta fiind transportat la o unitate medicală, unde a primit îngrijiri de specialitate, medicii dispunând internarea sa”, informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, joi, Agerpres.

Ordin de protecție pentru minor

În cauză a fost completat formularul de evaluare a riscului, iar ulterior a fost emis un ordin de protecţie provizoriu atât faţă de femeia de 47 de ani, cât şi faţă de tatăl minorului.

Poliţiştii au luat legătura cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru stabilirea măsurilor de protecţie adecvate.

”Din datele şi probele administrate până în prezent a rezultat că femeia l-ar fi ameninţat pe minor şi l-ar fi agresat fizic, lovindu-l cu diferite obiecte, fapte ce ar fi putut afecta dezvoltarea sa fizică, intelectuală şi morală”, arată sursa citată.

În acest context, joi a fost pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, iar femeia a fost depistată şi condusă la sediul subunităţii pentru audieri.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Secţiei 24 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, violenţă în familie şi rele tratamente aplicate minorului.