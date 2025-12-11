€ 5.0894
DCNews Stiri WSJ dezvăluie planurile lui Trump cu Rusia și Europa. Semne de întrebare din cauza unor propuneri controversate
Data actualizării: 10:03 11 Dec 2025 | Data publicării: 09:48 11 Dec 2025

WSJ dezvăluie planurile lui Trump cu Rusia și Europa. Semne de întrebare din cauza unor propuneri controversate
Autor: Elena Aurel

Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

Potrivit Wall Street Journal, planul lui Donald Trump pentru Ucraina prevede investiții americane în Rusia și reluarea fluxurilor de petrol către Europa.

Planul preşedintelui american Donald Trump pentru pace în Ucraina include propuneri de restabilire a fluxurilor energetice ruseşti către Europa, investiţii majore ale SUA în pământuri rare şi energie ruseşti şi accesarea activelor suverane ruseşti îngheţate, a relatat Wall Street Journal, citat de Reuters şi Agerpres. 

Conform cotidianului, planurile au fost detaliate în anexele propunerilor de pace transmise omologilor europeni în ultimele săptămâni.

Acestea includ un plan pentru firmele financiare şi alte companii americane de a accesa 200 de miliarde de dolari din activele suverane ruseşti îngheţate pentru proiecte în Ucraina, inclusiv un nou centru de date important alimentat de centrala nucleară Zaporijie, controlată acum de forţele ruseşti, a precizat ziarul.

Companiile americane ar urma să investească în sectoare strategice ruseşti, cum ar fi extracţia de pământuri rare şi forajul petrolier în Arctica, în timp ce fluxurile energetice ruseşti către Europa de Vest şi întreaga lume ar urma să fie restabilite, a adăugat Wall Street Journal.

VEZI ȘI: Trump, obligat de un judecător federal să retragă Garda Națională din Los Angeles

Acordurile energetice propuse, o versiune economică a conferinţei de la Ialta

Ziarul a precizat că un oficial european neidentificat a comparat acordurile energetice propuse dintre SUA şi Rusia cu o versiune economică a conferinţei de la Ialta din 1945.

La acea întâlnire, învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică, Statele Unite şi Marea Britanie, şi-au împărţit sferele de interese în Europa.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani de lupte între separatiştii susţinuţi de Rusia şi trupele ucrainene din Donbas, zonă formată din regiunile Doneţk şi Lugansk.

