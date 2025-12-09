Cum se ține dieta Cerin, cea mai căutată pe Internet în 2025. Cine este dr. Gheorghe Cerin

Dieta Cerin a fost cea mai căutată dietă în România, în anul 2025. Vezi în articol pe ce se bazează și ce avantaje aduce.

Citește și: Căutările românilor pe Google în 2025: De la „Cum arată buletinul de vot” până la păpuși Labubu

Ce este dieta Cerin și cum se ține

Dieta Cerin, creată de dr. Gheorghe Cerin, este un regim alimentar special conceput pentru persoanele supraponderale sau obeze, dar și pentru cei care doresc să își regleze glicemia și metabolismul. Aceasta nu se bazează strict pe numărarea caloriilor, ci pe înțelegerea și controlul indicelui glicemic (IG) al alimentelor.

Principiul de bază este simplu: alimentele cu IG ridicat cresc rapid nivelul zahărului în sânge, declanșând eliberarea de insulină, care favorizează acumularea de grăsime și senzația de foame. Prin urmare, dieta recomandă evitarea alimentelor precum pâinea albă, cartofii, orezul și dulciurile, și înlocuirea lor cu alimente cu IG redus sau mediu, bogate în fibre, antioxidanți și grăsimi vegetale esențiale - nuci, semințe, ulei de măsline extravirgin.

Structura mesei zilnice în dieta Cerin

Mic dejun: un singur fruct proaspăt și un pumn de nuci sau alune.

Gustări: fructe sau iaurt natural, eventual cu nuci.

Prânz și cină: salată mare cu legume proaspete și proteine animale slabe (pește sau carne albă), stropită cu ulei de măsline.

Un aspect unic este că dieta permite mâncatul frecvent, în cantități moderate, pentru a menține nivelul glicemiei constant și a preveni senzația de foame. O zi pe săptămână se poate acorda un mic „bonus” alimentar, pentru flexibilitate și motivare.

Beneficiile dietei Cerin

Dieta Cerin se concentrează pe echilibrul metabolic, prevenind fluctuațiile glicemice care cauzează obezitate, diabet și probleme cardiovasculare. Principalele beneficii ale dietei Cerin sunt:

Controlul foamei și pierderea în greutate fără senzația de înfometare

Reducerea riscului de boli cardiovasculare

Furnizarea de nutrienți esențiali prin grăsimi vegetale și antioxidanți

Stabilizarea glicemiei prin evitarea alimentelor cu IG ridicat

Susținerea sănătății generale, inclusiv a ficatului și a sistemului cardiovascular

Prin aplicarea acestei diete timp de câteva luni, metabolismul uman se „resetează”, iar controlul greutății devine sustenabil pe termen lung.

Cine este dr. Gheorghe Cerin

Dr. Gheorghe Cerin este medic cardiolog cu experiență de aproape 20 de ani, specializat în chirurgie cardiovasculară. Experiența sa în tratarea pacienților supraponderali și diabetici l-a condus la dezvoltarea acestei diete.

Dr Gheorghe Cerin. Sursa foto: captură video Fain&Simplu, Youtube

Dr. Cerin explică conceptul de „carburator uman”, adică metabolismul nostru, și cum acesta reacționează la diferite alimente. Dieta Cerin nu se bazează pe restricții extreme, ci pe înțelegerea profundă a alimentelor și a modului în care acestea afectează glicemia și insulina, ceea ce face ca pierderea în greutate să fie eficientă și sănătoasă.

Citește și: Brioșele care cuceresc TikTok-ul: rețeta virală de Crăciun care îți transformă masa de sărbători