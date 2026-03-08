€ 5.0941
DCNews Stiri Incident grav la Halta de Mișcare Chiajna: Un minor a fost electrocutat
Data actualizării: 20:03 08 Mar 2026 | Data publicării: 19:58 08 Mar 2026

Incident grav la Halta de Mișcare Chiajna: Un minor a fost electrocutat
Autor: Elena Aurel

tren CFR Călători Tren CFR Călători. Foto: Agerpres

Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, un minor fiind electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA, potrivit Agerpres.

"Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. informează că, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, s-a produs un incident în zona liniei 6, unde se afla staţionat un tren de marfă descompus, aparţinând operatorului Societatea Naţională de Transport Feroviar Marfă "CFR Marfă" S.A. Un minor a urcat pe unul dintre vagoanele trenului şi a intrat în contact cu instalaţiile electrificate ale infrastructurii feroviare, fiind electrocutat. În zonele electrificate ale căii ferate, linia de contact funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi, iar apropierea sau atingerea acesteia poate produce accidente extrem de grave. În cazul instalaţiilor electrificate, nu este necesară atingerea directă a firului de contact pentru producerea unui accident. Tensiunea ridicată poate genera arc electric, fenomen prin care curentul electric se poate transmite către o persoană aflată la o distanţă de aproximativ 1,5 metri de conductor. În aceste situaţii, corpul uman devine conductor, iar consecinţele pot fi fatale sau pot provoca arsuri severe şi dizabilităţi permanente", se menţionează într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, imediat după semnalarea incidentului, la faţa locului s-au deplasat echipe de specialitate din cadrul Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A., echipaje ale serviciilor de urgenţă şi organele competente pentru cercetarea circumstanţelor producerii evenimentului.

""CFR" S.A. subliniază că infrastructura feroviară reprezintă un spaţiu tehnic cu acces restricţionat. Urcarea pe materialul rulant sau apropierea de instalaţiile electrificate implică riscuri majore pentru siguranţa persoanelor", precizează sursa citată.

Compania derulează constant campanii de conştientizare privind pericolele asociate fenomenului de trespass (accesul ilegal pe infrastructura feroviară), precum şi riscurile generate de comportamente extreme în zona căii ferate, în special urcarea pe vagoane sau apropierea de linia de contact electrificată.

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. colaborează cu autorităţile competente pentru clarificarea tuturor împrejurărilor producerii incidentului şi îşi reafirmă angajamentul pentru menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă în exploatarea infrastructurii feroviare, precum şi pentru informarea responsabilă a publicului cu privire la riscurile existente în zona căii ferate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chiajna
cfr sa
accident tren
copil electrocutat
Comentarii

