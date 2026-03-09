€ 5.0979
DCNews Stiri Marco Rubio acuză Iranul că „a luat lumea ostatică“. Noi detalii despre obiectivele SUA în Orientul MIjlociu
Data publicării: 16:46 09 Mar 2026

Marco Rubio acuză Iranul că „a luat lumea ostatică“. Noi detalii despre obiectivele SUA în Orientul MIjlociu
Autor: Ioan-Radu Gava

marco rubio sua Secretarul de Stat american Marco Rubio. Sursa foto: Agerpres

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, spune că „regimului clerical“ iranian încearcă să ia „lumea ostatică“ prin atacarea „țărilor vecine, a infrastructurii și a populației civile“.

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a acuzat luni Iranul de încercarea de a "lua lumea ostatică" prin atacurile sale asupra ţărilor din Golf şi prin blocarea strâmtorii Ormuz, vorbind de un "regim terorist", potrivit France Presse și Agerpres.

"Cred că vedem cu toţii în prezent ameninţarea pe care acest regim clerical o reprezintă pentru regiune şi pentru lume. Ei încearcă să ia lumea ostatică", a declarat Rubio în cadrul unei ceremonii la Departamentul de Stat în onoarea americanilor "deţinuţi în mod ilegal" în lume.

Regimul iranian "atacă ţările vecine, infrastructura lor energetică, populaţia lor civilă", a afirmat Marco Rubio.

"Obiectivul actualei misiuni este de a le distruge capacitatea de a continua să o facă şi suntem pe cale să realizăm aceasta", a adăugat secretarul de stat american.

SUA şi Israelul au declanşat o ofensivă aeriană comună împotriva Iranului în 28 februarie, ghidul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, fiind ucis în prima zi de bombardamente.

De atunci, Iranul a lansat o serie de rachete şi drone asupra Israelului şi monarhiilor arabe din Golf, baze-cheie pentru forţele americane.

CITEȘTE ȘI                -                 Emmanuel Macron are un plan ambițios cu țările europene și non-europene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz / video

La ceremonia de la Departamentul de Stat au participat şi membri ai familiei lui Robert Levinson, un fost agent FBI, dispărut în 2007 pe insula iraniană Kish. Statele Unite au concluzionat în 2020 că acesta s-ar putea să nu mai fie în viaţă şi au acuzat regimul de la Teheran de răpirea sa.

Se presupunea că Levinson s-ar fi aflat într-o călătorie de afaceri în Iran, dar Washington Post a relatat în 2013 că acesta ar fi colaborat cu CIA şi că întreprinsese o misiune neautorizată de culegere de informaţii.

Robert Levinson "ne reaminteşte în mod special natura regimului cu care avem de-a face la Teheran", a declarat Rubio, subliniind că acesta a fost fondat " pe un atac împotriva bărbaţilor şi femeilor curajoşi din serviciul nostru diplomatic şi civil", referindu-se la luarea de ostatici la Ambasada SUA din Teheran după răsturnarea şahului în 1979.

