Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 9: Iranul continuă să atace țările din jur / China vorbește despre o confruntare cu SUA

Update 1:

Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăposteşte lideri ai Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP și Agerpres.

Războiul din Orientul Mijlociu, care a intrat duminică în a noua zi, a adus noi atacuri aeriene în mai multe ţări din Golf.

Iar armata israeliană a anunţat în cursul dimineţii lansarea unui nou val de atacuri care vizează situri militare "în tot Iranul".

"Forţele armate ale Republicii Islamice Iran sunt capabile să continue cel puţin şase luni de război intens în ritmul actual al operaţiunilor", a declarat Ali Mohammad Naini, purtător de cuvânt al Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, la televiziunea de stat.

"În zilele următoare, un nou stil de atac va fi efectuat folosind rachete avansate, mai puţin utilizate, cu rază lungă de acţiune. Inamicul ar trebui să se aştepte la atacuri ţintite mai dureroase şi mai precise", a declarat purtătorul de cuvânt.

De partea cealaltă, Statele Unite şi Israelul au vizat sâmbătă un depozit de petrol la sud de Teheran, conform presei de stat iraniene, acesta fiind primul atac raportat asupra infrastructurii petroliere iraniene de la începutul războiului.

Atacurile au lovit şi un depozit de combustibil în nord-vestul capitalei, potrivit unui jurnalist al AFP care a văzut flăcări şi fum ridicându-se de la faţa locului.

Ulterior, autorităţile iraniene au anunţat că Statele Unite şi Israelul au atacat în cursul nopţii cinci depozite de petrol din Teheran şi din împrejurimi.

Duminică dimineaţă, la aproximativ 1.500 km distanţă, suburbiile sudice ale Beirutului au fost din nou ţinta bombardamentelor, conform imaginilor de la AFPTV. Armata israeliană anunţase că vizează infrastructura aparţinând mişcării şiite pro-iraniene Hezbollah din zonă, care îi serveşte drept bastion.

Inima capitalei libaneze a fost, de asemenea, lovită în cursul nopţii. Conform Ministerului Sănătăţii, Israelul a lovit un hotel, omorând patru persoane şi rănind alte zece. Hotelul - Ramada - este situat în cartierul Raouche, pe malul mării, o zonă turistică ce fusese până acum ferită de atacurile israeliene care vizau mişcarea şiită pro-iraniană Hezbollah.

Israelul a descris lovitura ca fiind un "atac de precizie" împotriva "comandanţilor superiori" ai Forţei Quds, ramura de operaţiuni externe a Gardienilor Revoluţiei, pe care armata israeliană o acuză de "atacuri teroriste".

Un fotograf al AFP a văzut o cameră de la etajul patru cu geamuri sparte şi pereţi înnegriţi, precum şi zeci de clienţi fugind panicaţi din hotel cu bagajele lor.

Pe lângă cele patru morţi de la hotelul din Beirut, 12 persoane au fost ucise în atacuri aeriene israeliene în Liban în cursul nopţii, conform agenţiei oficiale de ştiri ANI.

Într-un discurs anterior, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că ţara sa va continua războiul împotriva Iranului "cu toată puterea", folosind "un plan metodic, cu multe surprize".

Războiul a început pe 28 februarie la iniţiativa Israelului şi Washingtonului, care au lovit în inima puterii de la Teheran şi l-au ucis, printre alţii, pe liderul suprem, Ali Khamenei.

De atunci, bombardamentele israeliene şi americane asupra Iranului au continuat, în paralel cu atacurile israeliene din Liban. Armata israeliană a declarat că a efectuat 3.400 de atacuri într-o săptămână. Washingtonul a raportat 3.000.

Regimul iranian ripostează trimiţând rachete şi drone către statele din Golf care adăpostesc interese americane, precum şi către Israel, unde sirenele de raid aerian au sunat toată duminică dimineaţă din cauza apropierii de rachete iraniene, conform armatei.

Războiul destabilizează întregul Orient Mijlociu şi nu numai, în special din cauza impactului său asupra producţiei şi distribuţiei de hidrocarburi, ceea ce provoacă o creştere vertiginoasă a preţurilor.

În urma unui anunţ similar din cursul nopţii, Kuweitul a declarat duminică dimineaţă că se confruntă în continuare cu un atac cu rachete şi drone. Anterior, ţara denunţase luarea ca ţintă a rezervoarelor de combustibil de pe aeroportul său internaţional.

În Arabia Saudită, cartierul diplomatic din Riad a fost vizat de un atac cu drone, despre care guvernul regatului a declarat că a fost dejucat. În Emiratele Arabe Unite, o ameninţare cu rachete şi drone a fost raportată în cursul dimineţii.

În Bahrain, autorităţile au anunţat că o instalaţie de desalinizare a apei de mare a fost avariată duminică de un atac cu drone iranian. De asemenea, conform autorităţilor din acest mic arhipelag din Golf, trei persoane au fost rănite de resturi de rachetă într-o clădire universitară din regiunea Muharraq.

Duminică, preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat că, "dacă inamicul încearcă să folosească teritoriul unei ţări pentru a lansa o agresiune împotriva teritoriului nostru, vom fi forţaţi să ripostăm", conform unui mesaj difuzat la televiziunea de stat. Cu o zi înainte, el ceruse scuze statelor vecine pentru atacurile care le-au vizat.

Miniştrii de externe din Liga Arabă vor organiza duminică o reuniune de urgenţă prin videoconferinţă pentru a discuta atacurile iraniene împotriva teritoriilor mai multor state membre.

Şeful Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, Ari Larijani, a declarat că Statele Unite s-au "prins în capcană" bazându-se pe o rezistenţă de scurtă durată.

La începutul războiului, care a cuprins regiunea şi a provocat creşterea preţurilor petrolului, Donald Trump a cerut poporului iranian să răstoarne Republica Islamică, înfiinţată în 1979.

Însă, în timp ce Washingtonul doreşte căderea regimului, obiectivul declarat este de a distruge capacităţile Iranului în materie de rachete balistice şi de a-l împiedica să dobândească o bombă nucleară - o intenţie pe care Teheranul o neagă.

Preşedintele SUA a menţionat sâmbătă posibilitatea unei viitoare desfăşurări de trupe terestre în Iran pentru a inspecta stocurile de uraniu îmbogăţit ale ţării. "Poate că la un moment dat vom face asta. Ar fi grozav", a spus el la bordul avionului Air Force One. Este "ceva ce am putea face mai târziu. Dar nu acum", a adăugat el.

Autorităţile iraniene au raportat aproximativ 1.000 de persoane ucise de la începutul războiului, dintre care 30% sunt copii, afirmaţii pe care AFP nu a putut să le verifice.

Războiul din Orientul Mijlociu "nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată", a declarat duminică ministrul chinez de externe Wang Yi, respingând o revenire la "legea junglei" la nivel internaţional.

Știrea inițială:

Kuweitul declară că doi polițiști de frontieră au fost uciși după ce țara a fost lovită de un atac cu rachete și drone. Aceștia au fost identificați ca fiind locotenent-colonelul Abdullah Imad al Sharrah și căpitanul Fahd Abdulaziz al Majmoud, potrivit Sky News.

Într-un comunicat, ministerul apărării din Kuweit a declarat că au fost uciși „în timp ce își îndeplineau datoria națională”.

Nu a intrat în detalii suplimentare cu privire la circumstanțele morții lor.

Cei doi polițiști de frontieră au fost cele mai recente morți legate de război în Kuweit de la izbucnirea conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul, acum puțin peste o săptămână.

Doi soldați și un copil au fost uciși săptămâna trecută.

China: Acest război nu ar fi trebuit să aibă loc

Ministrul de externe al Chinei a avertizat că tulburările din Orientul Mijlociu „nu aduc niciun beneficiu nimănui” și nu ar fi trebuit să aibă loc.

Wang Yi a cerut economiilor majore să „joace un rol constructiv” și să pună capăt imediat acțiunilor militare.

Remarcile au venit înaintea unui summit mult așteptat în această lună între liderii Xi Jinping și Donald Trump.

„Eșecul unei relații între cele două națiuni ar duce doar la neînțelegeri și judecăți greșite, care ar escalada spre confruntare și ar dăuna lumii”, a spus el, referindu-se la SUA și China.