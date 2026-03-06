Cum să abordați conversațiile despre război cu copiii

Expunerea la război, chiar dacă este indirectă, poate afecta modul în care copiii gândesc, simt și se comportă, potrivit experților în sănătate mintală.

Cum vorbim cu cei mici despre război

Psihologii pentru copii și specialiștii în dezvoltare încurajează părinții să discute cu copiii lor, să-și facă timp pentru conversații adecvate vârstei și să corecteze informațiile eronate fără a intra în detalii excesive.

„Uneori, adulții cred că, dacă nu vorbesc despre ceva dificil, atunci acel lucru nu există. Dar știm că aceasta nu este realitatea din viața copiilor. Ignorarea sau evitarea subiectului conflictului poate duce la sentimentul de pierdere, singurătate și teamă în rândul copiilor. Este esențial să purtăm conversații deschise și sincere cu copiii pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea ce se întâmplă”, a spus Rebecca Smith, directorul global pentru protecția copiilor la Save the Children, o organizație internațională de ajutor și advocacy, conform 1news.

Mai jos găsiți sugestii pentru a discuta cu copiii despre război și impactul acestuia.

Creați un spațiu sigur, apoi ascultați și validați sentimentele

Experții recomandă să începeți cu ceea ce ar putea ști copilul despre ceea ce se întâmplă în Ucraina, Gaza, Iran, Israel, Sudan sau alte părți ale lumii, înainte de a încerca să abordați orice sentimente de frică, tristețe, furie sau anxietate.

Unii copii ar putea să nu știe că luptele s-au intensificat între Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran și aliații săi, pe de altă parte. Alți copii ar putea fi mai conștienți decât își dau seama familiile lor și își reprimă emoțiile. Copiii care vizitează sau locuiesc în țările din Orientul Mijlociu direct afectate vor fi văzut arme luminând cerul și ar putea cunoaște persoane ucise sau care au fost nevoite să-și părăsească casele.

„Pentru unii copii care văd rachete în cer, aceasta poate fi o experiență complet nouă și terifiantă. Când se întâmplă astfel de evenimente, ele perturbă sentimentul de siguranță al copilului și al familiei. Ceea ce odată părea stabil și sigur poate deveni brusc incert”, a spus Smith.

Cum îi putem ajuta să se deschidă

Pentru a ajuta copiii să-și gestioneze emoțiile, adulții de încredere din viața lor trebuie să aibă grijă și de ei înșiși, potrivit experților. Conform îndrumărilor oferite de American National Child Traumatic Stress Network, adulții care își împărtășesc propriile sentimente cu copiii pot profita de această ocazie pentru a le transmite convingerile și valorile personale despre cum să se comporte cu ceilalți. Cheia este să nu presupunem ce ar putea gândi sau simți copiii.

Dacă cei mici nu vor să vorbească sau nu sunt pregătiți, experții sugerează adulților să rămână răbdători și să le spună copiilor că sunt acolo pentru ei.

„Este necesar să respectăm capacitatea copilului de a refuza comunicarea, capacitatea sa de a nu vorbi sau de a nu spune ceva. Pentru că ei pot avea propriile sentimente, propriile stări, pe care s-ar putea să nu vrea să le împărtășească”, a spus psihologul pentru copii Nataliia Sosnovenko, vorbind în ucraineană. Sosnovenko lucrează cu Voices of Children, o organizație ucraineană care oferă sprijin psihologic și documentează experiențele copiilor din țară în timpul războiului de mai mulți ani cu Rusia.

Unii copii ar putea împărtăși ceea ce au văzut sau auzit, cum se simt sau ar putea pune întrebări atunci când li se oferă ocazia. Experții spun că în aceste momente adulții ar trebui să le valideze sentimentele și să abordeze sincer ceea ce se întâmplă, ținând cont de vârsta și nivelul lor de maturitate.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei

Lăsați vârsta lor să ghideze conversația

Asociația Americană de Psihologie recomandă să le oferiți copiilor informații de bază, adecvate vârstei lor, despre război și conflicte, și să abordați orice imagini, titluri sau conversații tulburătoare la care au fost expuși, fără a intra în detalii care i-ar putea face inutil de anxioși. Dar, în cele din urmă, părinții își cunosc cel mai bine copiii, spun experții.

Familiile care au persoane dragi în regiune ar putea avea nevoie de mai mult timp pentru a discuta despre siguranța rudelor și prietenilor lor și despre dificultatea incertitudinii. Familiile din regiune ar putea avea nevoie de un plan pentru ceea ce trebuie să facă în cazul în care sunt separate. Experții de la Save the Children spun să păstrați planul simplu și să îl exersați cu calm.

În funcție de vârstă, unii copii pot înțelege ideea că două țări sunt în conflict. Dar copiii mici care locuiesc în străinătate s-ar putea să nu poată face distincția între ceea ce văd pe ecrane și ceea ce se întâmplă în apropierea lor. Pentru copiii din SUA, războiul din Iran poate părea mult mai aproape decât este în realitate dacă văd frecvent imagini la televizor sau pe rețelele de socializare, ceea ce înseamnă că ar putea avea nevoie de asigurări suplimentare că sunt în siguranță.

Părinții nu trebuie să aibă un răspuns, dar nici să le ignore întrebările copiilor

Copiii mai mari sunt mai susceptibili să înțeleagă războiul și consecințele sale, ceea ce înseamnă că ar putea fi mai îngrijorați și ar putea avea mai multe întrebări, spune Asociația Americană de Psihologie. Adulții ar putea să se concentreze pe ceea ce se află sub controlul lor și să le ofere copiilor o anumită libertate de acțiune, cum ar fi sprijinirea eforturilor umanitare, informarea și combaterea dezinformării.

UNICEF, agenția Națiunilor Unite care oferă ajutor umanitar și sprijin pe termen lung copiilor din întreaga lume, spune că este în regulă să nu ai toate răspunsurile.

În Liban, unele familii au căutat refugiu de sâmbătă într-o clădire de școală din cărămidă. Nora Ingdal, directoarea Save the Children pentru Liban, spune că copiii de acolo pun mai multe întrebări despre motivul conflictului și despre momentul în care lucrurile ar putea reveni la normal.

„O fetiță se agăța de mama ei, o privea și o întreba: Mamă, de ce se luptă? De ce ne atacă? Când vom merge acasă? Dar mama se uita la mine, pentru că nu are niciun răspuns.

I-am spus: Este în regulă să spui că nu știi, că nu poți garanta nimic, dar eu sunt aici cu tine”, a spus Ingdal.

Limitați expunerea inutilă și folosiți acest lucru ca o oportunitate de învățare

În timp ce unele agenții globale spun că copiii ar trebui să fie conștienți de ceea ce se întâmplă în lume, experții spun că adulții au în continuare responsabilitatea de a-i proteja pe cei mici și de a limita expunerea inutilă.

Părinții sunt încurajați să acorde atenție modului în care copiii sunt expuși la știri. Cu cât copilul este mai mic, cu atât expunerea ar trebui să fie mai redusă, potrivit National Child Traumatic Stress Network.

Unele agenții recomandă oprirea completă a știrilor sau limitarea conversațiilor despre evenimente tulburătoare cu alți adulți, dacă copiii pot auzi. Altele recomandă folosirea acestei ocazii pentru a educa copiii cu privire la importanța știrilor, înțelegerea unde pot găsi informații exacte și cum pot identifica când ceva nu este adevărat sau este înșelător.

Știrile false și informarea corectă

Save the Children spune că îngrijitorii pot da un exemplu de comportament digital responsabil, încurajând copiii să nu răspândească informații dăunătoare sau grafice și reamintindu-le să se gândească de două ori înainte de a distribui conținut care ar putea fi inexact sau care ar putea declanșa reacții emoționale.

Este important ca îngrijitorii copiilor care trăiesc în zone de conflict să-și amintească că unii copii nu cunosc o perioadă dinaintea războiului și nu au capacitatea de a se deconecta de la ceea ce se întâmplă în jurul lor, a spus Sosnovenko. Aici ajutorul profesional poate sprijini conversațiile și educația.

„În timpul războiului, tipul de persoane care vin la noi s-a schimbat. Datorită faptului că cultura psihologică a populației se îmbunătățește, oamenii au început să înțeleagă că terapia este importantă. În zilele noastre, majoritatea oamenilor și copiilor au nevoie de ajutorul unui psiholog”, a spus ea.