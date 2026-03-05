€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Internațional Alexander Novak: Guvernul rus va discuta oprirea exporturilor de gaze spre Europa
Data actualizării: 15:16 05 Mar 2026 | Data publicării: 15:16 05 Mar 2026

Alexander Novak: Guvernul rus va discuta oprirea exporturilor de gaze spre Europa
Autor: Crişan Andreescu

Gaze naturale

Guvernul rus se va reuni în curând pentru a discuta oprirea exporturilor de gaze către Europa, a declarat joi vicepremierul Alexander Novak.

Președintele Vladimir Putin a sugerat miercuri că țara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa și s-ar putea reorienta către piețe mai promițătoare. 'Dar nu este o decizie, în acest caz este ceea ce se cheamă gândit cu voce tare. Cu siguranță voi ordona Guvernului să lucreze la această problemă împreună cu companiile noastre', a spus liderul de la Kremlin. Putin a legat posibila decizie, despre care a spus că nu a fost încă luată, de dorința Uniunii Europene de a interzice achizițiile de gaze rusești și gaze naturale lichefiate.

'Ne vom întâlni în curând, conform instrucțiunilor președintelui, pentru a discuta situația actuală cu companiile energetice și posibilele rute de transport pentru aprovizionarea noastră cu energie', a declarat joi Novak, care este principalul responsabil al lui Putin pentru probleme energetice.

'Vom discuta în curând acest lucru cu companiile noastre energetice și vom vedea cum să utilizăm resursele rusești în mod cât mai profitabil', a adăugat Novak.

Vânzările de gaze rusești către Europa au scăzut puternic după 2022, din cauza sancțiunilor legate de războiul din Ucraina.

Cu toate acestea, Rusia este al doilea cel mai mare furnizor de gaze naturale lichefiate către Uniunea Europeană și vinde, de asemenea, gaze prin conducta TurkStream către țări precum Ungaria, Slovacia și Serbia.

Gazele rusești reprezintă peste 12% din consumul de gaze al Europei

Reuters a calculat anterior că exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au scăzut cu 44% în 2025 comparativ cu 2024, atingând cel mai redus nivel începând de la mijlocul anilor 1970. Pe baza datelor publicate de rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport pentru gaze (ENTSOG), Reuters a calculat că, în 2025, Gazprom a livrat Europei doar 18 miliarde metri cubi de gaze naturale prin conducte și aceste gaze au fost trimise prin conducta submarină TurkStream.

Comparativ, în 2018-2019, exporturile de gaze rusești prin conducte către Europa au atins un vârf de peste 175-180 de miliarde de metri cubi (bcm) pe an și au adus zeci de miliarde pentru Gazprom și statul rus, care deține o participație majoritară la această companie, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
ANAT, mesaj pentru Bolojan în criza românilor blocați în Orient: Este momentul ca Guvernul României să arate că îi pasă
Publicat acum 30 minute
Ungaria ridică nivelul de alertă antiteroristă. Orban: În urma războiului din Iran, celulele teroriste din Europa de Vest ar putea fi activate
Publicat acum 37 minute
Ordonanța de Urgență discutată astăzi de Guvern. Cine primește 27.000 de lei în plus la salariu
Publicat acum 43 minute
Femeie din Aiud, reținută după ce a retras bani din bancomat cu un card găsit pe stradă
Publicat acum 46 minute
Blindatele COBRA II pleacă din București în mai multe zone din țară. MApN explică motivul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 10 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 4 ore si 53 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 8 ore si 44 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: NATO a confirmat că o rachetă trasă din Iran viza Turcia
Publicat acum 5 ore si 55 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close