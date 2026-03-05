Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez

România TV a transmis, joi, că fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce la bordul unui avion pentru a veni în România, tânăra fiind blocată în Oman din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Conform relatărilor, decizia a fost luată de Oana Țoiu, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, pe motiv că prezența acesteia în aeronavă ar putea reprezenta o vulnerabilitate pentru cursă. Fetița se afla în tabără. Acum este singură în Dubai, prinsă în războiul din Orientul Mijlociu, deși ar fi trebuit să fie adusă în țară.

Informația a fost confirmată ulterior, în exclusivitate pentru DC News, de fostul premier al României.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a zis Victor Ponta pentru DC News.

Bogdan Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, Bogdan Chirieac a precizat că „doamna Oana Țoiu trebuie să primească o decorație, fiindcă este USR-istă pur-sânge“.

„Bestialitatea unora din acest partid politic merge până la a se răzbuna pe copiii oamenilor politici. Mai jos de atât nu se poate. Nu există! E o prostie cât casa și o răzbunare împotriva lui Victor Ponta. Nu se poate coborî mai jos“, a mai zis Bogdan Chirieac, adăugând că „este al 100-lea motiv pentru care doamna Țoiu trebuia să-și scrie singură demisia și domnul Nicușor Dan trebuia să o dea afară din Guvern de 1000 de ori“.

„O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez“, a mai spus analistul politic.