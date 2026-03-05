€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Data actualizării: 13:42 05 Mar 2026 | Data publicării: 13:23 05 Mar 2026

Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Autor: Ioan-Radu Gava

oana toiu ministrul afacerilor externe Foto: Inquam Photos / George Călin

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu, după ce fiica lui Victor Ponta, blocată în Oman din cauza războiului, nu a fost lăsată să urce la bordul unui avion pentru a veni în România.

România TV a transmis, joi, că fiica lui Victor Ponta nu a fost lăsată să urce la bordul unui avion pentru a veni în România, tânăra fiind blocată în Oman din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Conform relatărilor, decizia a fost luată de Oana Țoiu, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe, pe motiv că prezența acesteia în aeronavă ar putea reprezenta o vulnerabilitate pentru cursă. Fetița se afla în tabără. Acum este singură în Dubai, prinsă în războiul din Orientul Mijlociu, deși ar fi trebuit să fie adusă în țară.

Informația a fost confirmată ulterior, în exclusivitate pentru DC News, de fostul premier al României.

„Da, este adevărat. Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a zis Victor Ponta pentru DC News.

CITEȘTE ȘI               -                Ministrul Oana Țoiu cere armistițiu cu Iranul ca să aducă românii acasă. Bogdan Chirieac, frapat: Nu te poți supăra, ne umple de umor

Bogdan Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, Bogdan Chirieac a precizat că „doamna Oana Țoiu trebuie să primească o decorație, fiindcă este USR-istă pur-sânge“.

„Bestialitatea unora din acest partid politic merge până la a se răzbuna pe copiii oamenilor politici. Mai jos de atât nu se poate. Nu există! E o prostie cât casa și o răzbunare împotriva lui Victor Ponta. Nu se poate coborî mai jos“, a mai zis Bogdan Chirieac, adăugând că „este al 100-lea motiv pentru care doamna Țoiu trebuia să-și scrie singură demisia și domnul Nicușor Dan trebuia să o dea afară din Guvern de 1000 de ori“.

„O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez“, a mai spus analistul politic.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
oana toiu
victor ponta
bogdan chirieac
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Nepoata lui Donald Trump susține că știe „adevăratul motiv” pentru care acesta a ordonat atacul asupra Iranului
Publicat acum 18 minute
Nicușor Dan, primit de Karol Nawrocki. Așteptările lui Bogdan Chirieac de la președintele României, în această vizită
Publicat acum 19 minute
Spania trimite o fregată în Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice
Publicat acum 20 minute
Reacția lui Rutte după incidentul din Turcia. Ce spune despre Articolul 5
Publicat acum 32 minute
Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Franța primește aeronave SUA/Rusia: Iranul nu a cerut ajutor
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
Publicat acum 50 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close