DCNews Stiri Nicușor Dan, primit cu onoruri militare la Varșovia / foto în articol
Data actualizării: 12:58 05 Mar 2026 | Data publicării: 12:48 05 Mar 2026

Nicușor Dan, primit cu onoruri militare la Varșovia / foto în articol
Autor: Elena Aurel

Nicusor Dan si Karol Nawrocki in polonia (3) Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan se află în vizită oficială în Polonia.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, joi, cu onoruri militare, la Palatul Prezidenţial din Varşovia, fiind întâmpinat de omologul său polonez, Karol Nawrocki, potrivit Agerpres.

Cei doi şefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete şi oficiale, iar înaintea dejunului oficial vor susţine o conferinţă de presă comună.

Din delegaţia preşedintelui României fac parte consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Vlad Ionescu, Valentin Naumescu, Diana Punga, Ramona Dinu şi Diana Iancu, dar şi deputatul Ghervazen Longher, reprezentant al Uniunii Polonezilor din România.

Preşedintele Nicuşor Dan este însoţit, la ceremonie, de partenera sa de viaţă, Mirabela Grădinaru, iar preşedintele Poloniei, de soţia sa, Marta Nawrocka.

După eveniment, Nicuşor Dan va depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut din Varşovia şi se va întâlni cu Mareşalul Seimului Republicii Polone (echivalentul preşedintelui Camerei Deputaţilor), Wlodzimierz Czarzasty, şi cu Mareşalul Senatului Republicii Polone, Malgorzata Kidawa-Blonska.

În a doua parte a zilei, şeful statului român va avea o întrevedere cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, şi va participa la evenimentul organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono-Română cu ocazia Zilei Solidarităţii Româno-Polone.

"Avansarea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Polonă, precum şi o mai bună cooperare la nivel european şi aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite. În acest sens, vor fi discutate priorităţile de pe agenda bilaterală şi proiectele majore din cadrul Parteneriatului strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice şi a investiţiilor", a transmis Administraţia Prezidenţială.

Securitatea europeană, pe agenda discuțiilor

Conform sursei citate, tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de agresiunea Federaţiei Ruse asupra Ucrainei şi de conflictele din Orientul Mijlociu. Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul estic al NATO. Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai.

Pentru o coordonare strânsă între România şi Polonia, urmează a fi abordate şi teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, sprijinul pentru Ucraina şi situaţia din Republica Moldova, a precizat Administraţia Prezidenţială.

Vizita preşedintelui Nicuşor Dan în Polonia are loc în contextul Zilei Solidarităţii Româno-Polone, sărbătorită pe 3 martie, dată care marchează semnarea "Convenţiei de alianţă defensivă între Regatul României şi Republica Polonă" din 1921, simbol al prieteniei şi al legăturilor profunde care unesc poporul român şi cel polonez, a menţionat Administraţia Prezidenţială. 

