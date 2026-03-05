Reacția lui Rutte după incidentul din Turcia. Ce spune despre Articolul 5

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a spus că incidentul de ieri, în care o rachetă care se apropia de spațiul aerian turcesc a fost doborâtă de apărarea aeriană a NATO, a fost „grav”, dar că „nimeni nu vorbește despre Articolul 5”, potrivit Al Jazeera.

Articolul 5 al NATO prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor celorlalte state membre.

Mark Rutte a spus că incidentul a evidențiat vigilența NATO și a mai adăugat că este dificil de evaluat cum se va termina situația din Iran, dar are impresia că SUA știau ce fac.

Secretarul general al NATO a mai declarat că Iranul este „aproape” de a deveni o amenințare pentru Europa și și-a exprimat sprijinul pentru Donald Trump în privința capacităților nucleare și de rachete ale Teheranului.

Șeful NATO a declarat într-un interviu acordat agenției că este important să se asigure că Iranul nu mai reprezintă o amenințare.

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters, potrivit Agerpres.