€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Reacția lui Rutte după incidentul din Turcia. Ce spune despre Articolul 5
Data actualizării: 14:02 05 Mar 2026 | Data publicării: 13:53 05 Mar 2026

Reacția lui Rutte după incidentul din Turcia. Ce spune despre Articolul 5
Autor: Elena Aurel

imagine cu Mark Rutte, șeful NATO Mark Rutte a salutat luni acţiunea militară a SUA şi a Israelului împotriva Iranului. Sursa foto: Agerpres

Mark Rutte a spus ca Articolul 5 „nu este pe masă”, după ce o rachetă lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc, a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a spus că incidentul de ieri, în care o rachetă care se apropia de spațiul aerian turcesc a fost doborâtă de apărarea aeriană a NATO, a fost „grav”, dar că „nimeni nu vorbește despre Articolul 5”, potrivit Al Jazeera

Articolul 5 al NATO prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor celorlalte state membre.

Mark Rutte a spus că incidentul a evidențiat vigilența NATO și a mai adăugat că este dificil de evaluat cum se va termina situația din Iran, dar are impresia că SUA știau ce fac.

Secretarul general al NATO a mai declarat că Iranul este „aproape” de a deveni o amenințare pentru Europa și și-a exprimat sprijinul pentru Donald Trump în privința capacităților nucleare și de rachete ale Teheranului.

Șeful NATO a declarat într-un interviu acordat agenției că este important să se asigure că Iranul nu mai reprezintă o amenințare.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă la granița dintre Turcia și Iran în plin conflict regional

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mark rutte
turcia
iran
conflict orientul mijlociu
articolul 5
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Nepoata lui Donald Trump susține că știe „adevăratul motiv” pentru care acesta a ordonat atacul asupra Iranului
Publicat acum 20 minute
Nicușor Dan, primit de Karol Nawrocki. Așteptările lui Bogdan Chirieac de la președintele României, în această vizită
Publicat acum 21 minute
Spania trimite o fregată în Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice
Publicat acum 22 minute
Reacția lui Rutte după incidentul din Turcia. Ce spune despre Articolul 5
Publicat acum 34 minute
Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 6 ore si 59 minute
Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Franța primește aeronave SUA/Rusia: Iranul nu a cerut ajutor
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
Publicat acum 52 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close