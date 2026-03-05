Reacția lui Rutte după incidentul din Turcia. Ce spune despre Articolul 5

Mark Rutte a spus ca Articolul 5 „nu este pe masă”, după ce o rachetă lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc, a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO.
Mark Rutte, secretarul general al NATO, a spus că incidentul de ieri, în care o rachetă care se apropia de spațiul aerian turcesc a fost doborâtă de apărarea aeriană a NATO, a fost „grav”, dar că „nimeni nu vorbește despre Articolul 5”, potrivit Al Jazeera.
Articolul 5 al NATO prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor celorlalte state membre.
Mark Rutte a spus că incidentul a evidențiat vigilența NATO și a mai adăugat că este dificil de evaluat cum se va termina situația din Iran, dar are impresia că SUA știau ce fac.
Secretarul general al NATO a mai declarat că Iranul este „aproape” de a deveni o amenințare pentru Europa și și-a exprimat sprijinul pentru Donald Trump în privința capacităților nucleare și de rachete ale Teheranului.
Șeful NATO a declarat într-un interviu acordat agenției că este important să se asigure că Iranul nu mai reprezintă o amenințare.
Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.
„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.
Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters, potrivit Agerpres.
de Anca Murgoci