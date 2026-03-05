„M-a sunat Lia”. Alistar (ÎCCJ) explică mizele viralizării telefonului din conferința de presă / video

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Victor Alistar, a comentat momentul devenit viral. Întrebat dacă este sunat de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Victor Alistar a răspuns, evident, că astfel de contacte sunt firești în activitatea instituțională.

„Vă sună Lia?”, a zis Val Vâlcu.



„Destul de des, pentru ceea ce avem de lucru, și până la urmă este și firesc. Comunicarea este întotdeauna necesară”, a zis Victor Alistar, purtător de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Momentul telefonului primit în timpul conferinței a fost intens comentat în spațiul public și pe rețelele sociale, unde au apărut glume, meme și versuri inspirate de situație.

De ce s-a viralizat momentul cu „Mă suna Lia”?

„A fost viral pentru că, da, noi știm că umorul la noi este un punct forte, dar a existat și un alt motiv. S-a preferat promovarea acelui moment în locul argumentelor prezentate în timpul conferinței de presă. A fost o strategie de comunicare a celor care l-au viralizat, bravo lor că au făcut-o, pentru a eluda ceea ce nu se dorește să se audă. Atunci când nu vrei să se audă niște adevăruri spuse, promovezi zgomotul”, a zis Victor Alistar la DC News.

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a zis că, în ultima perioadă, dezbaterea publică despre justiție se concentrează mai mult pe controverse decât pe problemele reale ale sistemului:

„Din păcate, în ceea ce privește justiția, vedem în ultima vreme că este promovat zgomotul și nu discuția așezată pe probleme. Pentru că sunt probleme: Cetățenii care intră în interacțiune cu justiția observă chestiuni legate de durata foarte lungă a procedurilor, de legislația absolut haotică, care până la urmă este greu de interpretat, și se ajunge să se primească soluții divergente de la o instanță la alta pentru aceeași problemă de drept, pentru că e vorba de felul în care este aleasă interpretarea legii.

Adică sunt lucruri de discutat, ca în orice sistem. Însă s-a preferat zgomotul, s-au preferat subiecte false care, sigur că da, sunt instrumentalizate pentru o eventuală preluare a justiției de către persoane interesate politic și grupurile afiliate acestora”.



Victor Alistar a explicat și contextul apelului telefonic care a stârnit reacții

„Din câte am înțeles, era vorba despre o solicitare a media trimisă pe SMS și a sunat să vadă data la care a fost dosarul. Era o întrebare dacă dosarul lui Vanghelie a fost sau nu în perioada în care era la Curtea de Apel și dacă a fost pe complet. S-a suprapus să fie și doamna Tudor în prezidiu. De aici a pornit toată discuția”, a zis Victor Alistar.



„Bullying media” la adresa magistraților



Victor Alistar a criticat și ceea ce el numește „bullying media” la adresa unor magistrați.



„Am mai observat însă un lucru legat de asta: Tendința aceasta de bullying media la adresa unor magistrați, care depășește orice limite. Ideea este de a decredibiliza la maximum niște magistrați, pentru a-i putea ulterior mai ușor îndepărta. Dar este o chestiune care afectează sistemul de justiție în ansamblu. Pentru că, odată ce ai setat un standard, cum se spune, când simți sânge, greu te mai dezobișnuiești.



Vom ajunge să vedem că aceste comportamente se vor întâmpla la nivel de media locală privind instanțe locale, la nivel de media centrală privind orice alți magistrați. Și atunci cred că toată povestea aceasta cu derapajele grave de limbaj depășește pamfletul și se înscriu, ca la carte, după definițiile din manuale, în bullying media”, a zis Victor Alistar.



Împărțirea judecătorilor în buni și răi, în funcție de felul în care rezonezi mai mult sau mai puțin cu unul sau altul dintre mesaje, un lucru periculos



„Această împărțire a judecătorilor în judecători buni și răi, în funcție de felul în care rezonezi mai mult sau mai puțin cu unul sau altul dintre mesaje, este periculoasă pe ansamblu. Pentru că noi nu discutăm aici despre împărțiri subiective. Știți foarte bine că și media este polarizată, iar acest risc planează asupra întregii justiții și asupra încrederii cetățeanului în justiție.

Orice ar fi, până la urmă mecanismul de justiție, constituțional vorbind, este plasa de siguranță pe care cetățenii și companiile o au atunci când alți membri ai societății sau statul, prin autoritățile sale, vin să îți încalce drepturile și libertățile. Atunci te duci și le reclami în fața unei instanțe.

În momentul în care tu ai decredibilizat această plasă de siguranță în mod sistemic, este evident că îți afectezi propriul interes. De aceea cred că una este să discutăm despre lucrurile care se pot îmbunătăți în sistemul de justiție, și sunt lucruri de îmbunătățit, și alta este să mergem la un atac sistematic bazat pe jumătăți de adevăr, pe manipulare, pe elemente de minciună prin omisiune, cu ținta directă de a servi unor grupuri de interese. Asta nu mai este legitim”, a zis Victor Alistar la DC News.

