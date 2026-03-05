Ce se întâmplă la granița dintre Turcia și Iran în plin conflict regional

Punctele de trecere a frontierei dintre Iran și Turcia funcționează normal, fără măsuri suplimentare de securitate, iar fluxul de persoane și mărfuri rămâne stabil.

„Mă aflu în fața punctului de trecere a frontierei Kapikoy, unul dintre punctele de trecere care leagă provincia Van din Turcia de orașul Khoy din Iran. Acesta este unul dintre cele mai populare puncte de trecere dintre cele două țări, în special pentru turiștii iranieni.

Cu toate acestea, în ciuda războiului, numărul de intrări și ieșiri pare să rămână același. Securitatea nu a fost înăsprită și totul se desfășoară într-un flux normal, regulat, atât în ceea ce privește securitatea, cât și procedurile vamale.

Granița dintre cele două țări se întinde pe aproximativ 534 km, deci este destul de lungă. Există trei puncte de trecere active, utilizate atât pentru persoane, cât și pentru comerț. În ultima săptămână, numerele au rămas destul de constante, intrările și ieșirile echilibrându-se în mare măsură reciproc”, a transmis un corespondent Al Jazeera aflat la fața locului.

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran

O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

„O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a survolat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost interceptată și neutralizată la timp de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei. (...) Incidentul nu a făcut victime și nici răniți", a detaliat ministerul turc într-un comunicat publicat pe X și citat de AFP.

Ministrul de externe al Turciei i-a transmis omologului său iranian protestul Ankarei față de lansarea unui rachetă balistică din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turcesc, în cadrul unei convorbiri telefonice de miercuri, a declarat o sursă diplomatică turcă, relatează Reuters.

În timpul discuției, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, i-a mai spus omologului său iranian, Abbas Araqchi, că trebuie să evitate orice măsuri care ar putea amplifica și mai mult conflictul, a precizat sursa.

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters.