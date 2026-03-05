€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri Ce se întâmplă la granița dintre Turcia și Iran în plin conflict regional
Data actualizării: 11:56 05 Mar 2026 | Data publicării: 11:37 05 Mar 2026

Ce se întâmplă la granița dintre Turcia și Iran în plin conflict regional
Autor: Elena Aurel

harta irna orientul mijlociu; peexels @Lara Jameson Sursa foto: Pexels, @Lara Jameson

Punctele de trecere a frontierei Iran-Turcia sunt stabile, ambele țări menținând porțile deschise.

Punctele de trecere a frontierei dintre Iran și Turcia funcționează normal, fără măsuri suplimentare de securitate, iar fluxul de persoane și mărfuri rămâne stabil. 

„Mă aflu în fața punctului de trecere a frontierei Kapikoy, unul dintre punctele de trecere care leagă provincia Van din Turcia de orașul Khoy din Iran. Acesta este unul dintre cele mai populare puncte de trecere dintre cele două țări, în special pentru turiștii iranieni.

Cu toate acestea, în ciuda războiului, numărul de intrări și ieșiri pare să rămână același. Securitatea nu a fost înăsprită și totul se desfășoară într-un flux normal, regulat, atât în ceea ce privește securitatea, cât și procedurile vamale.

Granița dintre cele două țări se întinde pe aproximativ 534 km, deci este destul de lungă. Există trei puncte de trecere active, utilizate atât pentru persoane, cât și pentru comerț. În ultima săptămână, numerele au rămas destul de constante, intrările și ieșirile echilibrându-se în mare măsură reciproc”, a transmis un corespondent Al Jazeera aflat la fața locului. 

VEZI ȘI: Escaladare periculoasă: Rachetă trasă de Iran, distrusă de NATO / Update: Reacția Turciei

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran

O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

„O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a survolat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost interceptată și neutralizată la timp de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei. (...) Incidentul nu a făcut victime și nici răniți", a detaliat ministerul turc într-un comunicat publicat pe X și citat de AFP.

Ministrul de externe al Turciei i-a transmis omologului său iranian protestul Ankarei față de lansarea unui rachetă balistică din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turcesc, în cadrul unei convorbiri telefonice de miercuri, a declarat o sursă diplomatică turcă, relatează Reuters.

În timpul discuției, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, i-a mai spus omologului său iranian, Abbas Araqchi, că trebuie să evitate orice măsuri care ar putea amplifica și mai mult conflictul, a precizat sursa.

Turcia „nu a fost ținta rachetei" lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs", a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel, scrie Reuters. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
conflict orientul mijlociu
turcia
nato
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Nepoata lui Donald Trump susține că știe „adevăratul motiv” pentru care acesta a ordonat atacul asupra Iranului
Publicat acum 18 minute
Nicușor Dan, primit de Karol Nawrocki. Așteptările lui Bogdan Chirieac de la președintele României, în această vizită
Publicat acum 19 minute
Spania trimite o fregată în Cipru după atacul cu dronă asupra bazei britanice
Publicat acum 20 minute
Reacția lui Rutte după incidentul din Turcia. Ce spune despre Articolul 5
Publicat acum 32 minute
Un român a fost condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 27 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Franța primește aeronave SUA/Rusia: Iranul nu a cerut ajutor
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Demisii record ale magistraților. Victor Alistar (ÎCCJ): De ce s-a ajuns la exod
Publicat acum 50 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close