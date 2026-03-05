€ 5.0959
|
$ 4.3800
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.3800
 
DCNews Stiri Războiul cu Iranul se prelungește cel puțin 100 de zile: SUA, decizie privind durata conflictului din Orientul Mijlociu
Data actualizării: 09:54 05 Mar 2026 | Data publicării: 09:54 05 Mar 2026

Războiul cu Iranul se prelungește cel puțin 100 de zile: SUA, decizie privind durata conflictului din Orientul Mijlociu
Autor: Ioan-Radu Gava

razboi sua si israel vs iran cu figurine Foto: Unsplash

Washingtonul este indecis asupra duratei ofensivei împotriva Iranului, iar termenul pentru aceasta pare că este extins până la toamnă.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a declarat miercuri că armata SUA deţin suficiente muniţii pentru a-şi duce la bun sfârşit campania împotriva Iranului, sugerând că războiul împotriva Republicii islamice ar putea dura până la opt luni, potrivit EFE și Agerpres

Însă, după cum relatează joi portalul israelian Ynetnews.com, Comandamentul Central al SUA (United States Central Command/CENTCOM) ar fi solicitat Pentagonului să trimită ofiţeri suplimentari de informaţii militare la sediul său din Tampa (Florida) pentru a sprijini operaţiunile împotriva Iranului timp de cel puţin 100 de zile, dar probabil până în septembrie.

CITEȘTE ȘI             -            Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă

"Ar putea fi patru săptămâni, dar ar putea fi şi şase, opt sau trei", afirmase într-o conferinţă de presă la Pentagon ministrul de război, Pete Hegseth, care asigurase că SUA şi Israelul sunt cele care dictează în totalitate "ritmul" războiului.

Hegseth a spus că "în mai puţin de o săptămână, cele două cele mai puternice forţe aeriene din lume vor avea controlul total asupra spaţiului aerian al Iranului", iar din acel moment SUA vor începe să utilizeze "bombe ghidate (sau kituri ghidate) de înaltă precizie cu GPS şi laser de 500, 1000 şi 2000 de livre", din care SUA au "stocuri nelimitate".

VEZI ȘI              -             Donald Trump publică imaginile anterior clasificate cu distrugerea „navei de prestigiu” a Iranului, IRIS Dena, de către un submarin american / video

SUA au muniție pentru a susține războiul împotriva Iranului

Conform informaţiilor din open source, "Laser/GPS Guided Munitions (500 lb) 1,000 & Dual Mode (2000 lb) 1,100" sunt sunt bombe care folosesc un sistem dublu de ghidaj (Dual Mode), combinând tehnologia laser (pentru precizie maximă asupra ţintelor mobile) cu sistemul GPS/INS (Global Positioning System / Inertial Navigation System, pentru acţiune în orice condiţii meteorologice). Ele pot fi bazate pe kituri JDAM (Joint Direct Attack Munition) sau Enhanced Paveway.

La rândul său, şeful Statului Major Interarme, Dan Caine, a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că Washingtonul dispune de "suficiente muniţii de înaltă precizie pentru sarcinile din teren, atât în plan ofensiv, cât şi în cel defensiv", dar a adăugat că nu va oferi cifre exacte din motive de siguranţă operaţională.

CITEȘTE ȘI                -               Misiune unică a celebrului avion F-35I „Adir” în războiul cu Iranul. E prima dată în istorie când se întâmplă așa ceva / video

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a subliniat, de asemenea, că Pentagonul nu se confruntă cu o lipsă de muniţii.

"Cât priveşte muniţiile şi arsenalele, Statele Unite au o capacitate mai mult decât suficientă nu doar pentru a executa cu succes Operaţiunea Epic Fury, ci şi pentru a merge mult dincolo de aceasta. În plus, avem arsenale în locuri de care mulţi oameni din această lume nu ştiu", a afirmat Leavitt.

În pofida declaraţiilor contradictorii cu privire la justificarea atacului, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Washingtonul are patru obiective principale în bombardarea Iranului: distrugerea arsenalului şi a capacităţilor sale de a produce rachete balistice, anihilarea marinei sale, garantarea faptului că grupările "intermediare" din Teheran nu vor mai avea influenţă în regiune şi nu vor mai ataca interesele americane, precum şi împiedicarea Iranului să obţină arma nucleară.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sua
razboi
iran
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
COMPAS: Cum se construiește o afacere? Studenții UTM au lucrat pe macheta unui plan de business
Publicat acum 21 minute
Lavinia Betea: "Lucrețiu Pătrășcanu. Moartea unui lider comunist. Studiu de caz"
Publicat acum 27 minute
Paradoxul generației Z: tot mai mulți bărbați cred că soția trebuie să se supună soțului
Publicat acum 33 minute
Războiul cu Iranul se prelungește cel puțin 100 de zile: SUA, decizie privind durata conflictului din Orientul Mijlociu
Publicat acum 38 minute
„M-a sunat Lia”. Alistar (ÎCCJ) explică mizele viralizării telefonului din conferința de presă / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 11 minute
Horoscop 5 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 6 minute
Mii de kurzi ar fi lansat o ofensivă terestră împotriva Iranului
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Vedetele din România care și-au cumpărat apartamente în Dubai. Cine are locuințe în paradisul din Emirate
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Donald Trump publică imaginile anterior clasificate cu distrugerea „navei de prestigiu” a Iranului, IRIS Dena, de către un submarin american / video
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Cât va dura războiul cu Iranul? Indiciul venit de la Washington
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close