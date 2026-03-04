€ 5.0959
Data publicării: 22:25 04 Mar 2026

Super-alimentul vândut la conservă, adorat de tinerii din generația Z
Autor: Doinița Manic

imagine cu conserve Nutriționiștii spun că acest super-aliment are o mulțime de beneficii pentru organism. Foto: Pixabay

O nouă modă culinară este în plină expansiune, mai ales în rândul tinerilor din generația Z. Alimentul poate fi găsit și la conservă și are o mulțime de beneficii pentru organism.

Este vorba despre sardine. Se pare că acestea sunt foarte populare, mai ales în rândul tinerilor din generația Z, care le preferă deoarece le găsesc la conservă și conțin mult Omega 3.

Trendul a pornit de pe rețele sociale, acolo unde tot mai mulți tineri postează în ultima vreme videoclipuri în care laudă acest aliment. Astfel, deși în trecut sardinele erau asociate cu perioadele de criză, acum au devenit un produs de din ce în ce mai consumat, iar rețetele cu sardine de pe social media sunt salvate, zilnic, de mii de persoane.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă dacă consumi o cutie de sardine pe săptămână

Beneficiile consumului de sardine

Nu doar sardinele la conservă sunt la mare căutare. Unii preferă să le mănânce la restaurant, alții să le gătească acasă. Și nu e de mirare. Nutriționiștii spun că sardinele sunt un super-aliment. Datorită aportului de Omega 3 și seleniu, pe lângă faptul că au beneficii numeroase pentru creier, îmbunătațesc și apectul pielii.

„Acești acizi grași au un antiinflamator și contribuie la scăderea riscului cardiovascular, la scăderea de trigliceride, îmbunătățesc concentrarea, memoria”, a explicat Alexandra Vlad, nutriționist dietetician, la Pro Tv.

VEZI ȘI: Dieta cu sardine. Slăbești cel puțin 2 kg pe săptămână!

Astfel, fie ca o gustare rapidă sau chiar ca masă principală, pe o felie de paine prăjită sau într-o salată de vară, sardinele sunt un ingredient versatil, gustos și bogat în nutrienți ce nu trebuie sa lipsească dintr-o dietă echilibrată, dacă vă place peștele, bineînțeles.

Trebuie însă să fim foarte atenți ce cumpărăm. Cercetătorii spun că nu trebuie să facem confuzie între sardine și sardeluțe. Primul pește este originar din Mediterană și din ocean, al doilea - total diferit - din Marea Neagră. Potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică un român mănâncă în medie cam 9 kilograme de pește pe an, cu mult sub media europeană.

