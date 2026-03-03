€ 5.0981
Iranul a decis unde îl va îngropa pe ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene
Data publicării: 21:50 03 Mar 2026

Iranul a decis unde îl va îngropa pe ayatollahul Ali Khamenei, ucis de atacurile americano-israeliene
Autor: Doinița Manic

imagine cu Ali Khamenei Ali Khamenei, fostul ayatollah al Iranului, a murit la 86 de ani după ce a condus regimul timp de 36 de ani. Foto: Agerpres

Iranul a decis unde îl va îngropa pe ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă de atacurile americano-israeliene.

Fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis sâmbătă în atacuri americano-israeliane, va fi înmormântat în orașul său natal - Mashhad, a anunțat agenția iraniană Fars, potrivit The Times of Israel.

Khamenei, care a murit la 86 de ani după ce a condus regimul timp de 36 de ani, era originar din Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran, unde tatăl său este înmormântat la templul Imamului Reza. 

Nu a fost dezvăluită data înmormântării. Orașul Mashhad este considerat sfânt de musulmanii şiiţi.

VEZI ȘI: Averea uriașă a lui Ali Khamenei: Cum a construit un imperiu de peste 100 de miliarde $ în Iran

Cum a ajuns Ali Khamenei lider suprem al Iranului

Titlul de ayatollah descrie rangul său clerical, dar funcția care i-a definit cariera lui Ali Khamenei a fost cea de rahbar: lider suprem al Iranului. 

În sistemul politic iranian, această poziție este deasupra președintelui și controlează, direct sau indirect, orientarea strategică a statului: armata, Garda Revoluționară, radioul și televiziunea de stat, justiția și numirea unor figuri-cheie din aparat.

În Iran, liderul suprem supraveghează practic toate funcțiile guvernului, iar puterile sale includ comanda forțelor armate, numirea șefilor din justiție și securitate și validarea președintelui ales".

Reamintim că și soția liderului suprem Ali Khamenei, care fusese rănită în același atac americano-israelian în care și-a pierdut viața soțul ei, a decedat din cauza rănilor. De asemenea, în atacurile americano-israeliane și-a pierdut viața Ali Shamkhani, un ofițer și politician iranian cu rol important în securitatea națională și unul dintre cei mai apropiați consilieri ai liderului suprem Ali Khamenei, considerat o figură cheie în arhitectura de securitate a Republicii Islamice.

ali khamenei
iran
ayatollah ali khamenei
razboi iran
