Darryl Nirenberg , ambasadorul SUA în România, primit la Cotroceni de președintele Nicușor Dan. Cine este Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg a fost nominalizat oficial în luna iunie 2025 de președintele SUA, Donald Trump, pentru postul de ambasador al SUA la București, iar în decembrie 2025 a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului american.

Donald Trump a transmis că noul ambasador va ajuta la consoliderea legăturilor dintre România și SUA, la susținerea parteneriatul militar și la promovarea intereselor economice şi de securitate ale SUA în străinătate.

Cine este Darryl Nirenberg

La momentul propunerii de către președintele Donald Trump, Darryl Nirenberg era partener într-o firmă de avocatură de prestigiu din Washington, Steptoe.

Potrivit siteului firmei de avocatură unde a profesat, Darryl Nirenberg a promovat și a protejat interesele clienților în fața Congresului SUA, a agențiilor federale și a Casei Albe, specializându-se în gestionarea unor probleme complexe și adesea controversate.

Acesta e descris drept „o autoritate în procedurile legislative și parlamentare ale Senatului, care combină eficient cunoștințele substanțiale, expertiza procedurală și legăturile puternice cu factorii de decizie politică pentru a oferi rezultate tangibile clienților“.

„Darryl a avut succes în numele clienților în influențarea diverselor chestiuni legislative de mare anvergură. (...) Înainte de a intra în domeniul privat, Darryl a ocupat timp de 14 ani funcții de conducere în Senat, inclusiv ca și consilier juridic al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului.

Darryl și-a câștigat o reputație pentru implicarea sa în campanii electorale și pentru promovarea colaborării bipartizane pentru a obține rezultate. Candidatura sa recentă pentru Consiliul Local Alexandria, statul american Virginia, îi oferă perspective unice asupra experiențelor de campanie ale oficialilor aleși, sporindu-i activitatea de susținere în numele clienților.

Darryl este, de asemenea, membru fondator al Consiliului de Administrație Mid-Atlantic al Positive Coaching Alliance, o organizație non-profit dedicată promovării experiențelor pozitive pentru tinerii sportivi și extinderii accesului la sporturi pentru tineri în comunitățile defavorizate“, se precizează pe site-ul firmei de avocatură unde a lucrat.

Noul ambasador are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. El este absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Washington.

Acesta preia ștafeta de la Kathleen Kavalec, care a părăsit postul în mai 2025.