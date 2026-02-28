€ 5.0953
Data actualizării: 21:49 28 Feb 2026 | Data publicării: 21:49 28 Feb 2026

EXCLUSIV Tren aerian pentru revenirea israelienilor din străinătate acasă. Iranul, părăsit de Hamas şi Hezbollah?
Autor: Florin Răvdan

putin--discutii-cu-presedintele-iranului-privind-atacul-asupra-israelului-consecinte-catastrofale-pentru-intreaga-regiune_53801000 Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Dr. Herman Berkovits a lăudat cetăţenii israelieni cu origine şi cetăţenie română, a anunţat un tren aerian pentru reîntoarcerea israelienilor plecaţi în străinătate, şi a spus şi că israelienii erau pregătiţi de acest război contra Iranului.

Întrebat de jurnalistul Val Vâlcu ce poate face România pentru cetăţenii israelieni care au şi cetăţenie română, Herman Berkovits a dat asigurări că aceştia nu vor să părăsească ţara. 

"Cetăţenii israelieni care au origine română, cetăţenie română, sunt mari patrioţi israelieni, dar şi români. Ei nu vor părăsi Israelul în aceste momente grele. Nu numai că nu părăsesc ţara, ci vor să se întoarcă. Nu ştiu cum o vor face. Dar flota israeliană se gândeşte în aceste momente cum să îi aducă pe israelieni acasă. Israelienii nu se ascund undeva în străinătate, vor să vină acasă şi să participe la apărarea Israelului. E foarte interesant. Se va face un tren aerian care să îi aducă pe toţi înapoi din străinătate. 

Israelienii de origine română sunt foarte mari patrioţi, pe unii îi cunosc. Mulţi au venit din România, dar nu au uitat România. Nu există, cred, încă o populaţie română care să fie atât de patriotici pentru două ţări. Eu şi soţia mea ne-am cunoscut în România, am învăţat acolo, ne-am căsătorit acolo, copiii noştri s-au născut acolo, nu putem uita asta. Şi nici nu vrem să facem asta. Este important pentru noi să insuflăm copiilor şi nepoţilor noştri un patriotism bilateral, israelian şi român", a declarat dr. Herman Berkovits.

Iranul, părăsit de Hamas şi Hezbollah? De ce nu atacă grupările?

"Noi am avut în Israel o zi grea, dar şi o zi bună. Am aşteptat să înceapă acest război pentru că nu se mai putea. Iranul este o grupare teroristă care ne ameninţa zi de zi cu distrugerea. Nu a existat zi în care ei să nu ne ameninţe că vom fi exterminaţi. De asta au şi început să dezvolte bomba atomică, au aceste rachete balistice groaznice, ca să ne distrugă. Şi ăsta e motivul pentru care ei fac toate astea. Noi, într-un fel, ne aşteptam să fie acest război.

Ei dezvoltă un terorism internaţional, nu doar ura faţă de noi. Mă refer la conducători, nu la popor. Poporul e bun, intelectual, Israelul a avut mereu relaţii bune cu ei. Vorbim de un popor din rândurile cărora conducerea lor a măcelărit, acum o lună, câteva zeci de mii de oameni. Nimeni nu ştie exact câţi. Cum se poate ca cineva să îşi măcelărească proprii oameni aşa? Nu le pasă de populaţia lor. Au băgat miliarde de euro în Hamas şi Hezbollah şi aşteaptă să fie susţinuţi de ei în acest război. Dar vedeţi, a trecut aproape o zi şi nici nu s-au apropiat, nici Hamas, nici Hezbollah. Nu au îndrăznit nici să trimită o rachetă. Noi avem planul nostru şi ştim cum să îi distrugem. Ei ştiu bine că noi suntem o putere foarte mare, avem armament bun şi o tehnologie grozavă", a declarat dr. Herman Berkovits la interviurile DC News. 

israel
herman berkovits
tren aerian
hamas
hezbollah
