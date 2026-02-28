MAE: Aproximativ 1.000 de români au solicitat sprijin consular. Nu există cetăţeni români răniţi

"Avem aproximativ 1.000 de persoane, cetăţeni români, care au contactat misiunile diplomatice, fie să se înregistreze ca fiind prezenţi în spaţiul respectiv şi să ne lase datele de contact, fie să ceară asistenţă consulară sau să ne informeze că le-au fost anulate zborurile şi să întrebe despre drepturile pe care le au, în speţă, de exemplu, dacă zborurile respective au fost cumpărate prin agenţii de voiaj, în cazul respectiv au dreptul la cazare până la trei zile, până când sunt reluate zborurile respective. Colegii mei au fost în contact şi sunt în contact şi cu aeroporturile principale, pentru a se asigura că elemente de bază, cum ar fi accesul la apă, accesul la informaţii relevante, sunt acolo, disponibile pentru cetăţenii români", a precizat Oana Ţoiu într-o intervenţie la Euronews România, potrivit Agerpres.

Aceasta a adăugat că Ministerul Afacerilor Externe a organizat o reuniune online cu ambasadorii şi consulii din regiune, la care a participat şi premierul Ilie Bolojan.

Şefa diplomaţiei a arătat că personalul consular este în contact cu aeroporturile şi, acolo unde este posibil, se deplasează la faţa locului pentru sprijin direct.

Totodată, ministrul a anunţat că nivelul de alertă pentru mai multe state din regiune a fost ridicat la 5 şi 6 din 9, însă măsura nu implică, în acest moment, recomandarea de părăsire a ţărilor pentru cetăţenii rezidenţi.

"Nivelul de alertă a fost ridicat la o parte din state la 5 şi 6 din 9, ceea ce înseamnă recomandarea foarte clară să nu fie realizate călătorii în spaţiile respective. În acelaşi timp, n-a fost ridicat la nivelul la care să sugerăm cetăţenilor români părăsirea spaţiilor respective, pentru că nu considerăm în acest moment că sunt puse în pericol vieţile cetăţenilor rezidenţi, dar evident că inclusiv un cetăţean rezident poate contacta consulatul, ambasada şi poate cere sfaturi sau asistenţă consulară", a spus Oana Ţoiu.

Potrivit acesteia, măsurile vizează statele care au închis spaţiul aerian, iar situaţia este în continuă schimbare, însă Egiptul rămâne o opţiune de tranzit pentru unii cetăţeni români.

"Principala recomandare în acest moment este prioritizarea propriei siguranţe, ceea ce înseamnă că este necesar să rămână la adăpost. De asemenea, foarte important în acest moment este să ia legătura cu echipele misiunilor diplomatice, pentru ca noi să putem, la rândul nostru, odată ce avem numerele lor de telefon, să îi contactăm cu informaţii actualizate", a punctat şefa diplomaţiei române.

În plan extern, ministrul a anunţat consultări cu partenerii europeni şi discuţii privind convocarea Consiliului de Securitate al Organizaţia Naţiunilor Unite.

"În acest moment, poziţia României este una consecventă privind condamnarea regimului din Iran pentru încălcarea regulilor internaţionale. Noi suntem parte dintre ţările care au susţinut de-a lungul timpului pachetele de sancţiuni, sperând că această presiune o să determine regimul din Iran să renunţe la planurile nucleare, cel puţin. În acest moment însă, în continuare, este foarte important să ne întoarcem şi la dreptul internaţional, la necesitatea respectării lui, şi poziţia României este să ceară dezescaladarea conflictului. (...) Este foarte important să putem să avansăm şi pe calea diplomatică pentru că escaladarea acestui conflict în regiune duce la riscuri semnificative şi calea dialogului nu este o cale care a fost epuizată", a conchis Oana Ţoiu.

MAE anunţă că nu există cetăţeni români răniţi în regiunea Orientului Mijlociu la acest moment

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă, sâmbătă seară, în contextul evoluţiilor de securitate din Orientul Mijlociu, că nu există cetăţeni români răniţi în regiune la acest moment.

"Nu există cetăţeni români răniţi în regiune la acest moment. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din regiune sunt în contact cu aproximativ 1.000 de cetăţeni români. Este prioritizată acordarea asistenţei consulare pentru minori şi pentru familiile cu copii", precizează MAE într-un comunicat de presă.

De asemenea, nu sunt înregistrate, la acest moment, solicitări de repatriere din Iran.

Conform sursei citate, s-a încheiat sesiunea Celulei de Criză a MAE, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan şi a ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Şedinţa a inclus o teleconferinţă cu şefii misiunilor diplomatice din statele din regiune, respectiv Statul Israel, Statul Palestina, Iran, Iordania, Qatar, Kuweit, Irak şi Emiratele Arabe Unite.

Având în vedere evoluţiile de securitate din Orientul Mijlociu şi impactul acestora la nivel regional şi global, inclusiv din perspectiva zborurilor comerciale, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să călătorească în străinătate în perioada următoare să aibă în vedere perturbările înregistrate la nivelul zborurilor internaţionale, în special pentru statele şi oraşele care constituie puncte de tranzit aerian.

De asemenea, dat fiind caracterul fluid al situaţiei, MAE recomandă evaluarea "cu responsabilitate" a necesităţii efectuării acestor călătorii şi, dacă este posibil, amânarea acestora până la ameliorarea situaţiei de securitate şi reluarea în condiţii normale a zborurilor comerciale.

Totodată, în cazul cetăţenilor români care se află în străinătate şi sunt afectaţi de perturbarea zborurilor, MAE recomandă menţinerea dialogului cu companiile aeriene sau agenţiile de turism, precum şi notificarea prezenţei către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reaminteşte că marja de intervenţie a misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare în astfel de situaţii de forţă majoră este limitată, având în vedere dinamica evoluţiilor şi impactul acestora inclusiv asupra deplasărilor în interiorul statelor afectate, în conformitate cu recomandările şi instrucţiunile autorităţilor locale.

Suplimentar, în acelaşi context, MAE a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 - Evitaţi călătoriile neesenţiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), şi Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reaminteşte că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 - Evitaţi orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 - Părăsiţi imediat ţara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937).

Totodată, MAE reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

De asemenea, sâmbătă, din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, a fost convocată Celula de Criză Interinstituţională, în vederea coordonării demersurilor de acordare a asistenţei consulare şi a identificării celor mai bune modalităţi de sprijin pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate şi afectaţi de evoluţiile de securitate din regiune.