Mesajul lui Ilie Bolojan pentru românii din Orientul Mijlociu

Ilie Bolojan a transmis un mesaj public în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu, afirmând că autoritățile române sunt în contact permanent cu structurile diplomatice din regiune.

Ilie Bolojan a subliniat că prioritatea este siguranța cetățenilor români aflați în zonă și le-a recomandat acestora să urmeze indicațiile autorităților locale și să ia legătura cu ambasadele și consulatele României.

"Mă aflu în contact și sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum și de ambasadele și consulatele României din regiune, în contextul situației de securitate din Orientul Mijlociu.

Înțelegem îngrijorarea românilor aflați în zonă și a familiilor lor din țară. Prioritatea noastră este siguranța fiecărui cetățean român. Personalul diplomatic și consular este mobilizat și pregătit să ofere asistență tuturor celor care au nevoie de sprijin.

Recomand tuturor românilor aflați în regiune să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările care nu sunt esențiale și să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-și notifica prezența și a primi sprijin.

Suntem alături de românii afectați de această situație și vom continua să monitorizăm evoluțiile.

Susținem eforturile de asigurare a stabilității și a securității în regiune și reluarea demersurilor diplomatice", a scris Ilie Bolojan pe pagina de Facebook.