DCNews Politica Direcție bună, drumuri blocate: paradoxul Bucureștiului. Adevăratul test pentru Ciprian Ciucu la Primărie: Cifrele momentului
Data publicării: 20:43 22 Feb 2026

Direcție bună, drumuri blocate: paradoxul Bucureștiului. Adevăratul test pentru Ciprian Ciucu la Primărie: Cifrele momentului
Autor: Roxana Neagu

Premierul Ilie Bolojan si primarul Ciprian Ciucu Inquam Photos / Codrin Unici / Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan

Miza mandatului lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei este una complicată. Încrederea în politician este mare, dar întrebarea care se ridică este dacă prioritățile sunt greșite.

Ultimul sondaj CURS vine ca un semnal pentru primarul general Ciprian Ciucu, recent instalat în funcție.

Aflat pe locul al doilea ca simpatie, după președintele țării, primarul general pare că a dat o doză de optimism bucureștenilor care, în proporție de 28%, consideră că Bucureștiul merge într-o direcție bună, spre deosebire de direcția țării, unde doar 18% o văd pozitivă. 

Chiar dacă se bucură de simpatie și speranță, Ciprian Ciucu pare că a pierdut din vedere topul îngrijorărilor bucureștenilor. Preocupat, în ultimele zile, îndeseobi de parcări și de STB, acestea nu par a conduce îngrijorările celor din Capitală. Doar 3% numesc parcările ca principalele probleme din București și doar 1% văd o problemă la STB. 

În schimb, 24% consideră că traficul și aglomerația reprezintă principala problemă. De fapt, aceasta este, cu adevărat, o grea moștenire pentru primarul general Ciprian Ciucu. Pe locul al doilea, bucureștenii numesc ”impozitele și taxele”, ca pe locul al treilea să identifice apa caldă și termoficarea. 

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 12 - 20 februarie, pe un eșantion de 1069 de repondenți din București. 
 

