DCNews Politica Politicianul jucător în topul încrederii. Nu se află în top trei, dar îl poate da peste cap: E loc de surprize
Data actualizării: 13:36 27 Ian 2026 | Data publicării: 13:35 27 Ian 2026

Politicianul jucător în topul încrederii. Nu se află în top trei, dar îl poate da peste cap: E loc de surprize
Autor: Roxana Neagu

umbre foto pexels

Un politician nu se află în top trei, dar le amenință avantajul celor din fața sa. Acest context deja conturează posibile surprize pentru viitor.

Topul celor trei: Georgescu - Simion + Nicușor Dan

Ultimul sondaj CURS arată topul încrederii în politicieni. Călin Georgescu, deși absent în ultima vreme din spațiul public, continuă să conducă topul încrederii în politicienii din România. Eliminat la masa verde din cursa pentru Palatul Cotroceni, Călin Georgescu se bucură de o încredere de 36% în rândul românilor. De cealaltă parte, 60% au răspuns că au puțină și foarte puțină încredere în fostul candidat pentru Cotroceni. Pe locul al doilea se află cel care, aparent, ar fi apropiat de Călin Georgescu: George Simion. Președintele AUR are 32% multă/ foarte multă încredere și 63% puțină/ foarte puțină încredere. Președintele țării, Nicușor Dan, se bucură de o cotă de încredere comparativă: puțin/foarte puțină - 64% și multă/ foarte multă - 31%.

SONDAJ curs 

Pe locul al patrulea se află Ciprian Ciucu, astăzi primar al Municipiului București. În ciuda victoriei sale din Capitală, el are un procent de neîncredere semnificativ, unul ce poate înclina balanța în ambele direcții. 13% din răspunsuri au mers spre varianta ”nu-l cunosc” în ceea ce-l privește Ciprian Ciucu. 56% afirmă că au puțină/ foarte puțină încredere în el, iar 26% își exprimă încrederea. Deși încă are rol de jucător în schemă, Ciprian Ciucu manifestă o putere limitată: dacă întreg procentul de 13% ar merge spre încrederea în acesta, el l-ar depăși în marja de eroare pe Călin Georgescu în topul încrederii în politicieni. 

Sondajul a fost realizat în perioada 14 – 23 ianuarie 2026, având un procent de eroare de 3%. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

