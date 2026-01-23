”Prin conductele sistemului de termoficare din București circulă agent termic, nu lacrimile Primarului General”. Băluță, noi săgeți pentru Ciucu

Daniel Băluță, preşedinte al PSD București și primar al Sectorului 4, îl acuză pe primarul general al Capitalei de minciună. Mesajul său vine la câteva ore după ce Ciprian Ciucu a spus că Daniel Băluță „este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului”.

"Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor adevărul, așa cum face domnia sa, din postura de câștigător.

Daniel Băluță: Adevărații câștigători sunt cei care spun adevărul

Adevărații câștigători, Domnule Primar General, sunt cei care spun adevărul și care nu înșeală așteptările oamenilor, în lipsa de viziune și de soluții la problemele urgente ale oamenilor.

Din păcate, însă, Primarul General în funcție și-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă NU. În acest context, era previzibil ca, în lipsa unor soluții pentru București, să dea vina pe greaua moștenire și să acuze PSD de toate problemele posibile. Această abordare defăimătoare, însă, trebuie să înceteze! Partidul Social Democrat a asigurat în trecut și asigură în prezent stabilitatea României.

În ceea ce privește „proiectele inventate” pe care le-am dezvoltat în Sectorul 4, precum spitalele, stația de metrou, școlile și grădinițele, îi recomand și Primarului General să încerce să le implementeze și să și le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc.

Eu, personal, mă voi raporta în continuare, la rezultate și cred că asta trebuie să facă și Primarul General, pentru că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate și nu lamentări sau de reacții asociate “cultului personalității”. Voi susține orice formulă de dialog deschis și transparent, pentru ca Bucureștiul să se redreseze din toate punctele de vedere.

Țin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General", a spus Daniel Băluță, mesajul său fiind postat pe pagina de Facebook a PSD București, alături de fotografie cu Pinocchio.

Cum a pornit scandalul dintre cei doi

Joi seara, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declarase, într-o intervenție la Euronews România, că situația financiară a Primăriei este „jenantă”, având în conturi doar cinci milioane de lei, echivalentul sumei deținute de unii români bogați și că ia în calcul „reforme structurale, unele grele”, cum ar fi comasarea sau desființarea unor instituții din subordinea primăriei și scumpirea biletelor STB.

Apoi, vineri dimineța, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a transmis că se opune creșterilor de tarife pentru transportul în comun și concedierilor în rândul personalului care lucrează în instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București și i-a transmis lui Ciprian Ciucu "să ceară ajutor dacă se simte depășit".

