Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat

Starea de sănătate a primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, ridică semne serioase de îngrijorare, după ce, în ultimele săptămâni, problemele medicale s-au accentuat vizibil. Surse apropiate situației vorbesc despre episoade repetate de dureri intense, epuizare accentuată și manifestări neurologice care i-au determinat pe medici să trateze cazul cu maximă prudență. Dincolo de disconfortul fizic, tabloul clinic indică o suferință complexă, cu implicații serioase asupra stării generale de sănătate.

Potrivit informațiilor apărute, edilul se confruntă cu insomnii persistente, afecțiuni dentare severe, dureri musculare și articulare greu de controlat, furnicături continue, dar și cu episoade de paralizie temporară a feței. Investigațiile medicale au scos la iveală un element alarmant: prezența în organism a unor concentrații extrem de ridicate de substanțe toxice. Analizele indică valori de arsenic eliminate prin urină de aproximativ 500 de ori peste limita normală, precum și niveluri de mercur în sânge de patru ori mai mari decât pragul admis, date care au pus personalul medical în stare de alertă. Într-o intervenție la România TV, primarul Sectorului 4 a comentat, într-o manieră rezervată, agravarea stării sale de sănătate și momentele dificile prin care trece.

"Acum sunt într-un moment în care încerc să evit complicațiile"

„Întotdeauna, în viața mea, am crezut că este important să prezinți lucrurile exact așa cum sunt. Așa am și făcut, cu decența care întotdeauna m-a caracterizat. Din păcate, o serie dintre lucrurile care circulă acum prin presă sau prin spațiul public despre starea mea de sănătate sunt 100% adevărate. Este o realitate că în sângele meu există mult mai mult mercur și mult mai mult arsenic decât ar trebui să existe. În ultima perioadă, cantitatea de arsenic pe care am eliminat-o prin urină a fost la niște cote absolut uriașe, după cum ați văzut și în analizele pe care le-am făcut publice. În mod evident, intoxicația cu aceste metale grele are niște consecințe nefaste asupra organismului în general. Din păcate, toate aceste lucruri mi se întâmplă. Pe termen scurt, efectele nocive sunt cele pe care le-am mai menționat în ultimele luni. Acum sunt într-un moment în care încerc să evit complicațiile tardive și deosebit de periculoase pe care aceste intoxicații le pot avea. Din păcate starea mea de sănătate este în continuare destul de afectată și pare că prezintă noi probleme.

"Până la acest moment, nu am reușit să identific sursa problemelor"

Este o realitate faptul că, într-un mod paradoxal, substanțe care n-au ce să caute în corpul unui om în asemenea doze, la mine există. M-am străduit să fac tot ceea ce este omenește posibil să controlez lucrurile pe care le mănânc, lucrurile pe care le beau, astfel încât să am siguranța că nu mai există o expunere continuă la aceste substanțe. Asta, pe de o parte. Până la acest moment, nu am reușit să identific sursa problemelor. Lucrez împreună cu cei apropiați mie pentru a încerca să determin modul în care s-a întâmplat totul. E o realitate că arsenicul nu circulă în asemenea cantități prin aer, prin apă sau prin alimente. Mercurul poate să existe în alimente, dar nu în asemenea doze, din nou o spun. Faptul că ele coexistă și că lucrul acesta s-a întâmplat pe o perioadă îndelungată mă face să-mi ridic reale semne de întrebare. E pentru ultima dată când o să vorbesc despre acest lucru.

"Acum, mai important ca orice, este să limitez efectul acestor substanțe asupra mea"

Oamenii trebuie să-și rezolve astfel de probleme singuri, iar în momentul când identifică că ceva este neregulă să rezolve astfel încât totul să fie prevenit și să nu li se întâmple asemenea lucruri și altor oameni. Înainte de orice, sunt om ca oricare altul. Din păcate, oricăruia dintre noi i se pot întâmpla lucruri de genul acesta. În viață e important să arați cu degetul atunci când ești 100%. Cu răbdarea și tenacitatea care mă caracterizează sunt convins că, în cel mai scurt timp, o să depistez și sursa. Acum, mai important ca orice, este să limitez efectul acestor substanțe asupra mea. Mulțumită medicilor care îmi supraveghează sănătatea, sunt operațional, iar ceea ce este foarte important este că toate proiectele cu care m-am angajat în fața cetățenilor merg mai departe. Lucrurile n-au decât să se dezvolte în direcția corectă, independent de problema de sănătate pe care astăzi o am”, a spus primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.