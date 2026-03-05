Cazul fiicei lui Ponta, lăsată în Dubai. Ce ar fi făcut Cristian Diaconescu dacă era în locul Oanei Țoiu: Sunt niște proceduri de zeci de ani

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a fost întrebat ce ar fi făcut el în cazul fiicei lui Victor Ponta, despre care se spune că a fost lăsată în Dubai pentru că nu ar fi îndeplinit criteriile pentru prioritatea la repatriere, dacă era acum în locul Oanei Țoiu la șefia Ministerului de Externe.

"Sunt niște proceduri de zeci de ani. Mă rog, noi ăștia, redușii, care am mai condus Ministerul de Externe, am avut și eu două repatrieri, dinspre Fâșia Gaza și dinspre Siria...

Ce trebuie să facă un ministru de Externe într-o situație de criză

Ai o procedură standard, poți să te uiți în arhiva ministerului - dacă nu ai ars-o, că sunt și alte interese - în care, ca și ministru este cât se poate de clar ce ai de făcut.

Primul lucru este contactul în exterior pentru că nivelul într-o situație de criză presupune intervenția ministrului în exterior ca pe urmă operaționalizarea înțelegerilor pe care le faci în plan local... Observați că întotdeauna cu Israelul funcționează foarte repede. Oare de ce? Pentru că au un anumit tip de disponibilitate. Acum ei au dileme pe Oman și Dubai. Deci stabilești cu cei de acolo, dacă poți, dacă ai coridoarele de comunicare pentru că ei sunt în situație de criză, au presiuni din mai multe zone și nimeni nu poate garanta un spațiu aerian sigur în situații mai ales de genul acestora în dezvoltare.

Cât costă o cursă de repatriere

După care ai nu doar o situația externă, ci și una internă. Facă un comitet interministerial pentru că ai nevoie de Ministerul Transporturilor, ai nevoie de avioane, de regulă cam de 6 avioane în același timp, zi și noapte, o cursă costând cam 300 de mii de euro și, repet, existând contactele și aprobările de survol, după aceea se face preluarea.

Cine e repatriat cu prioritate

În legătură cu cei care se urcă în avion, iertați-mă, aici într-adevăr este problema consulatelor pentru că ei acolo stabilesc acest aspect. Mecanismul de urgență al Uniunii Europene se referă într-adevăr la minori și la persoanele aflate într-o situație de sănătate complicată, dar mai ales în ceea ce privește achitarea a 75% din costul deplasării, dar acest lucru se decide național", a spus Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, la Antena 3.