Iran va ataca un stat membru NATO? Ambasadorul Israelului în România: Este vorba despre un pericol mondial

Lior Ben Dior, ambasadorul Israelului în România, a vorbit despre posibilitatea ca Iran să atace un stat membru al NATO, după lansarea operațiunii SUA-Israel împotriva Teheranului.

"Deja au făcut-o și a devenit foarte evident că regimul iranian este foarte periculos nu doar pentru Israel ci și pentru multe țări arabe, musulmane, europene. A devenit foarte evident asta. Dacă cineva nu era sigur că regimul iranian este foarte periculos, acum când cu toții am văzut cum regimul iranian a ucis 32 de mii de cetățeni iranieni, totul a devenit clar, deși pentru noi era dinainte.

Pentru noi regimul iranian reprezintă un pericol, o amenințare din alte motive: pentru că regimul iranian a dezvoltat bombe militare nucleare care vor fi folosite împotriva noastră, pentru că regimul iranian a dezvoltat arsenal balistic foarte periculos pentru noi și pentru că Iran a spijinit Hamas, Hezbollah, toate aceste roganizații teroriste", a declarat ambasadorul Israelului în România la Antena 3 CNN.

Iran va ataca țintit SUA?

Cât despre rapoartele conform cărora Iran ar putea ataca țintit SUA, acesta a spus: "Sper că nu se va ajunge acolo, dar de aceea suntem acolo, de aceea SUA, împreună cu Israel am început această operațiune militară în Iran, cu un scop foarte clar: vrem să eliminăm această amenințare existențială asupra noastră și asupra regiunii. Este vorba despre un pericol mondial. Regimul iranian a greșit acum și a început să atace și țările arabe, musulmane, Cipru, este foarte ostil. Ostilitatea iraniană este foarte evidentă pentru toți".

Ambasadorul Israelului în România: Nu este vorba despre durata războiului, este vorba despre cum atingem scopul nostru

Cât despre durata acestei operațiuni militare, ambasadorul Israelului în România, afirmă că nu poate fi oferit un termen exact.

"Avem un scop foarte clar. Nu este vorba despre durata războiului, este vorba despre cum atingem scopul nostru. scopul nostru, repet, este eliminarea emenințării existențiale asupra noastră. Iran e o țară foarte mare, de 75 de ori mai mare decât Israel, de 10 ori mai mare decât România și regimul iranian a dezvoltat și a construit infrastructură militară peste tot. Atunci trebuie să avem multe ținte militare pe care trebuie să le neutralizăm. Nu se știe cât va dura", a mai declarat acesta.