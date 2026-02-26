€ 5.0955
Data publicării: 13:22 26 Feb 2026

Ciucu a explicat deszăpezirea în „orașele civilizate”: În prima zi când ninge, nimeni nu iese afară/ La noi, toată lumea se isterizează
Autor: Iulia Horovei

ciprian ciucu zapada deszapezire Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu și zăpada din București. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat cum se realizează procesul de deszăpezire în alte „orașe civilizate”, spre deosebire de Capitală.

Edilul Capitalei a spus că în București cetățenii „s-au isterizat” după ninsorile care au blocat orașul, iar în alte părți ale lumii, precum New York-ul, oraș care a trecut recent într-un episod sever de ninsori, locuitorii nu se așteaptă ca străzile secundare să fie deszăpezite, „la negru”, încă din prima zi.

Ciprian Ciucu: „În prima zi când ninge, nimeni nu iese afară”

„Haideți să vă zic ce se întâmplă în România, în București, și ce se întâmplă în orașele civilizate. Poate o să fiu nepopular pentru ceea ce spun, dar e datoria mea să dau anumite perspective.

În orașele civilizate, și uitați-vă la New York că a trecut printr-un episod relativ similar cu cel al Bucureștiului, în prima zi când ninge, nimeni nu iese afară. Dacă ninge sub 15 cm, activitatea se poate desfășura normal. Dacă ninge între 15-30 cm, activitatea este restricționată pentru ca utilajele să intervină normal. Dacă ninge peste 40 cm, nimeni nu mai iese, în ziua aceea, cu mașina - este interzisă circulația - și iese doar în cazuri de urgență maximă. N-ai ce să cauți cu mașina în trafic, în ziua aceea.

Ce se întâmplă? Utilajele ies pe străzi și încep - și m-am documentat - au productivitate cu 30-40% mai mare, dacă nu sunt mașini în trafic, pentru a face deszăpezirea. Astea se întâmplă acolo. Populația este anunțată din timp, se face apel, deci în prima zi nu circulă nimeni, pentru că ies utilajele pe stradă. Uitați-vă la cazul New York-ului”, a declarat, joi, 26 februarie, Ciprian Ciucu.

Ciucu: „Apare o isterie publică, iar primarii se sperie”

Ciucu a mai explicat că marile cantități de sare folosite la deszăpezire 

„Eu m-am documentat, am vrut să văd și eu cum acționează ei. Se acționează, în special, pe spitale. E o prioritate, prima urgență. Doi, bulevardele principale. Nimeni nu are acolo pretenția ca cele secundare să fie 'la negru' din momentul primei zile. Se acționează pe bulevardele principale în prima zi. În a doua zi, se acționează pe străzile secundare, se eliberează trotuarele și viața-și reintră în normal. La noi, toată lumea se isterizează, începând cu dvs., nu vă supărați că vă zic (n.r. spre reporteri). 'Iar i-a luat iarna prin surprindere'. Nu a luat pe nimeni, că ne uitam, cu toții, ca disperații... Nu vreți să știți cum... Înainte, când ningea, era frumos!

Toți primarii au aceeași problemă, intră-n vrie. Ce se întâmplă? Apare o isterie publică, rețelele de socializare amplifică foarte mult această isterie, iar primarii se sperie. Și-ncep să arunce cu sare - și nu cu puțină sare! În Sectorul 6, la un moment dat, le-am spus: 'Opriți-vă cu sarea asta, că distrugeți spațiul verde! Omorâți copacii!', care ne costă iar să plantăm... amenajările peisagistice, iarba... Se strică asfaltul, apar gropi, poluare - toată această sare se va transforma în praf, uitați-vă în ce hal arată zăpada, cât de murdară este.

La noi, există pretenția ca fix a doua zi, în noaptea când a nins, totul să fie 'la negru'! Haideți să fim rezonabili! Dați-ne și nouă 23-48 de ore. PMB nu are serviciu de deszăpezire, ci doar partea de reglementare şi de control. Adică să dea nişte amenzi mici, maxim 5.000 de lei. De aceea am dat pe fiecare stradă în parte. Salubrizarea este la sectoare”, a explicat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Propunerea lui Ciucu pentru situații în care ninge abundent

Acesta a mai propus să existe, în viitor, reglementări privind perioadele când se anunță ninsori consistente: copiii să stea acasă, iar echipele de salubrizare să intervină pentru deszăpezire - aceeași idee pe care a enunțat-o, încă de acum o săptămână, și jurnalistul Val Vâlcu.

„Să zicem că, dacă a nins peste 40 de cm, copiii rămân în ziua aceea acasă. Și să fie predictibil, să nu se mai isterizeze lumea degeaba. Maşinile rămân în ziua aceea acasă şi se duc doar urgenţele, salvările, tot ce ai nevoie. E vorba de 24 de ore. Se eliberează oraşul mai rapid, mai ieftin, nu mai distrugem şi nu aruncăm cu tonele de sare care s-au aruncat în această iarnă, pentru că primarii au vrut ca să fie în competiţie unul cu celălalt, la care e mai negru. S-au aruncat cu tone de sare. Nu vă zic că au fost oameni care au leşinat. Au fost oameni pe utilajele de deszăpezire care au fost forţaţi să lucreze mai mult de opt ore - 12 ore intensiv şi au leşinat. Societatea pune o presiune formidabilă în primele 24 de ore pe primari, ei pun presiune pe salubrişti, pe serviciile lor proprii, ştirile încep să curgă, primarii intră în competiţie - că la mine e mai bine, la mine e mai puţin bine, aruncă cu sare, aruncă cu banii”, a spus Ciucu.

Citește și: Un bărbat din Ilfov a fost arestat după ce a amenințat cu un pistol airsoft angajații de la deszăpezire

x close