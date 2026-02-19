România, într-un ”culoar” pentru trei țări, către America. Ambasadorul în SUA, anunț despre Visa Waiver

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, spune că România "a îndeplinit toate criteriile" pentru aderarea la Programul Visa Waiver, dar acum "mingea este în curtea americanilor".

Potrivit lui, în acest moment, există discuții ca acest program să își schimbe numele, iar atunci când discuțiile se vor stabiliza, va avea și România "un culoar".

"Evident că acesta este un vis pe care îl dorim în continuare îndeplinit. Mingea este în curtea americanilor. România a îndeplinit toate criteriile şi suntem convinşi că în momentul în care aceste discuţii despre Programul Visa Waiver se vor stabiliza, există propuneri ca acest program să-şi schimbe numele, sunt convins să aceste trei ţări europene care încă bat la poarta Visa Waiver (România, Cipru şi Bulgaria n.r.), vor avea un culoar foarte clar", a declarat Andrei Muraru la Antena 3 CNN.

Ambasadorul României în SUA, despre o întânire bilaterală Nicuşor Dan - Donald Trump

Andrei Muraru a vorbit și despre pașii făcuți de România pentru concretizarea întâlnirii Nicuşor Dan - Donald Trump.

"În privinţa vizitei bilaterale la care lucrăm, aşa cum am spus, ea depinde de foarte mulţi factori şi, în primul rând, de disponibilitatea de agendă a Casei Albe. Aici am avut o săptămână de întâlniri împreună cu consilierul pe securitate naţională al preşedintelui, cu consilierul pe probleme economice al preşedintelui. Vicepremierul Cătălin Predoiu este aici, pentru discuţii cu partenerii americani. Am avut şi o întâlnire cu şefa serviciilor naționale americane de informații, Tulsi Gabbard.

Toate aceste discuţii vin să pregătească această vizită şi să clarifice anumite aspecte. În proporţie covârşitoare ele sunt legate de chestiuni economice şi credem că, atunci când vom ajunge la un acord în privinţa agendei pe care o pregătim, Casa Alba va putea să ofere câteva opţiuni de agendă", a mai spus Andrei Muraru.