SUA îngheață procesarea vizelor pentru 75 de țări. Update: Lista completă a statelor

Update:

Lista completă a țărilor cuprinde: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua și Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania (Myanmar), Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeș, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Sfântul Kitts și Nevis, Sfânta Lucia, Sfântul Vincențiu și Grenadinele, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan și Yemen.

Știrea inițială:

Departamentul de Stat al SUA suspendă procesarea vizelor pentru imigranți din 75 de țări, într-un efort de a restricționa accesul solicitanților considerați susceptibili să devină o „povară publică”, scrie Fox News.

Un memorandum al Departamentului de Stat, văzut pentru prima dată de Fox News Digital, instruiește ofițerii consulari să refuze vize conform legii existente, în timp ce departamentul reevaluează procedurile de verificare și evaluare a solicitanților.

Țările incluse sunt Somalia, Rusia, Afganistan, Brazilia, Iran, Irak, Egipt, Nigeria, Thailanda, Yemen și alte câteva zeci. Pauza va începe pe 21 ianuarie și va continua pe termen nedefinit, până când Departamentul va finaliza o reevaluare a procesării vizelor.

Reamintim că în urmă cu un an, Statele Unite ale Americii, prin Homeland Security, au decis excluderea definitivă a României din Programul Visa Waiver.

DHS a decis la acea vreme că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației.