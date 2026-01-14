Sute de militari americani, evacuați din cea mai mare bază a SUA din Orientul Mijlociu

Sute de soldați au început să fie evacuați din baza aeriană Al-Udeid și sunt mutați în alte baze și hoteluri din regiune, potrivit Sky News și NBC News.

Acest lucru se face într-un efort de a-i feri de pericol în cazul în care va avea loc o operațiune în Iran care ar putea declanșa un răspuns din partea Teheranului, au declarat sursele pentru NBC.

Baza aeriană Al-Udeid este cea mai mare bază militară americană din regiune și găzduiește aproximativ 10.000 de soldați.

Trupele americane au fost retrase din aceeași bază în iunie anul trecut, când Washingtonul a atacat siturile de îmbogățire a uraniului din Teheran.

Retragerea actuală a trupelor pare să facă parte dintr-un efort mai coordonat înainte de orice operațiune, mai transmite NBC.