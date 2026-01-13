Tânăr de 26 de ani din Iran, executat miercuri de regimul ayatollahilor. Cine e Erfaneh Soltani și cum a fost prins / foto în articol

Un protestatar în vârstă de 26 de ani urmează să fie executat miercuri de către Republica Islamică, după ce autoritățile ar fi refuzat să-i ofere acestuia vreo oportunitate de a se apăra în instanță, scrie Jerusalem Post.

Erfaneh Soltani, care urmează să fie executat, nu a avut parte de niciun proces legal sau de un avocat al apărării, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului a scris că Soltani a fost arestat la domiciliul său, joi, 8 ianuarie, după ce a participat la un protest în Karaj.

Familia lui Soltani ar fi fost informată abia la câteva zile după emiterea sentinței de execuție și va avea doar o scurtă ocazie de 10 minute să se întâlnească cu el înainte de execuție.

Îngrijorări internaționale privind execuțiile publice

Rudelor sale li s-a refuzat accesul la orice informație privind acuzațiile, dosarul cazului sau procedurile judiciare, a declarat organizația pentru drepturile omului. US Sun a relatat că a fost condamnat pentru infracțiunea de „a purta război împotriva lui Allah”.

Directorul IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, a declarat într-un comunicat că „uciderea pe scară largă a protestatarilor civili din ultimele zile de către Republica Islamică amintește de crimele regimului din anii 1980, care au fost recunoscute drept crime împotriva umanității”.

„Riscul execuțiilor în masă și extrajudiciare ale protestatarilor este extrem de grav”, se adaugă în comunicat.

„Comunitatea internațională are datoria de a proteja protestatarii civili împotriva uciderilor în masă comise de Republica Islamică și de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Facem apel la cetățenii și la societatea civilă din țările democratice să le reamintească guvernelor lor această responsabilitate”, a scris Amiry-Moghaddam.

O sursă a declarat pentru IranWire că fostul angajat din comerțul cu amănuntul „primise mesaje de amenințare din partea surselor de securitate înainte de arestarea sa, dar a continuat să-și sublinieze lupta și activitatea și a participat la proteste. Și-a informat familia că este sub supraveghere și că, în ciuda amenințărilor, nu și-a schimbat poziția”.

Tulburările, declanșate de condițiile economice dificile, au reprezentat cea mai semnificativă provocare internă pentru conducătorii clerici iranieni din ultimii trei ani. Autoritățile iraniene au încercat să adopte o abordare duală a demonstrațiilor, numind protestele legate de problemele economice legitime, în timp ce impun o reprimare dură.

„Guvernul consideră forțele de securitate și protestatarii ca fiind copiii săi. Pe cât posibil, am încercat și vom încerca să le ascultăm vocile, chiar dacă unii au încercat să deturneze astfel de proteste”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani.