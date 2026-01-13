€ 5.0896
DCNews Stiri Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Data actualizării: 17:15 13 Ian 2026 | Data publicării: 17:13 13 Ian 2026

Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Autor: Dana Mihai

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni.

 

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni, pe fondul reprimării brutale a protestatarilor, transmițând iranienilor mesajul că „ajutorul este pe drum”.

Citește și: Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25%: "Decizia e definitivă"!

„Patrioți iranieni, CONTINUAȚI PROTESTELE - PRELUAȚI CONTROLUL ASUPRA INSTITUȚIILOR!!! Salvați numele ucigașilor și abuzatorilor. Vor plăti un preț mare”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social.

Trump anunță anularea dialogului cu Iranul și îndeamnă la continuarea protestelor

„Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când uciderea fără sens a protestatarilor ÎNCETEAZĂ. AJUTORUL ESTE PE DRUM. MIGA (Make Iran Great Again)!!!”, a adăugat el.

