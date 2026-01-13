€ 5.0896
DCNews Stiri Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25%: "Decizia e definitivă"!
Data actualizării: 09:43 13 Ian 2026 | Data publicării: 08:28 13 Ian 2026

Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25%: "Decizia e definitivă"!
Autor: Doinița Manic

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Donald Trump anunţă că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă unei taxe vamale de 25%.

 

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în SUA unei taxe vamale de 25%.

"Această decizie este definitivă" şi "intră în vigoare imediat", a afirmat preşedintele american, pe reţeaua sa Truth Social.

VEZI ȘI: Trump ia în calcul atacurile aeriene în Iran pentru a pune capăt represiunii manifestațiilor

Reacția Rusiei

Între timp, Rusia reacționază după noile avertismente lansate de Trump la adresa IranuluiSerghei Şoigu, secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, a condamnat în cursul unei convorbiri telefonice luni cu un înalt oficial iranian ceea ce el a descris ca o nouă încercare a puterilor străine de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului, a relatat agenţia de de presă Interfax, citată de Reuters.

Potrivit Interfax, Şoigu a vorbit cu Ali Larijani, secretarul Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, şi i-a transmis condoleanţe pentru numărul mare de morţi în protestele din întreaga ţară.

"Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei a condamnat ferm ultima încercare a forţelor străine de a se amesteca în afacerile interne ale Iranului", a declarat serviciul de presă al instituţiei, citat de Interfax.

Ce spune președintele iranian

Totodată, în timp ce preşedintele iranian Masoud Pezeshkian a afirmat duminică că SUA şi Israelul vor să "semene haos şi dezordine" în Iran, incitând la revolte, Teheranul a declarat luni că menţine comunicarea deschisă cu SUA.

Comunicatul emis de Moscova subliniază că Şoigu a pledat pentru dezvoltarea cooperării bilaterale în baza tratatului de parteneriat strategic semnat de Teheran şi Moscova în 2025.

"Cele două părţi au convenit să continue contactele şi să-şi coordoneze poziţiile în scopul consolidării securităţii", se arată în comunicat.

Precizăm că liderii iranieni se confruntă cu demonstraţii care au evoluat de la nemulţumiri legate de dificultăţile economice la apeluri la căderea establishmentului clerical de la putere. Potrivit grupului pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, 572 de persoane au murit în urma manifestaţiilor din Iran. 

Rusia și Iran, pact strategic pe 20 de ani

Rusia şi Iranul au dezvoltat legături mai strânse de când Kremlinul a ordonat invadarea Ucrainei în 2022.

Reamintim că preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său iranian Masoud Pezeshkian au semnat anul trecut un pact de parteneriat strategic pe 20 de ani, care a aprofundat legăturile militare şi a stimulat cooperarea într-o serie de domenii. 

