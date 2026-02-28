€ 5.0953
DCNews Stiri Anunţ despre zborurile de pe Otopeni după atacul Israelului asupra Iranului. Update: Curse Wizz Air, TAROM, Animawings şi Hisky suspendate
Data actualizării: 12:11 28 Feb 2026 | Data publicării: 10:44 28 Feb 2026

Anunţ despre zborurile de pe Otopeni după atacul Israelului asupra Iranului. Update: Curse Wizz Air, TAROM, Animawings şi Hisky suspendate
Autor: Mihai Ciobanu

otopeni-aeroport3_39983300 Foto: Agerpres / Foto ilustrativ Aeroport Otopeni

Mesaj important pentru cei care au programate zboruri spre Tel Aviv.

Update: Operatorii aerieni Animawings şi Hisky au anunţat anularea zborurilor către Tel Aviv, programate sâmbătă şi duminică, a transmis Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Astfel, vor fi anulate cursele Hisky 237 Bucureşti - Tel Aviv, cu decolare programată sâmbătă seara, la ora 20:00, şi Animawings A2700/A2701 Bucureşti - Tel Aviv - Bucureşti, de duminică, 1 martie.

Update: TAROM a suspendat temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie - 3 martie 2026, inclusiv, după ce autorităţile israeliene au declarat închiderea temporară a spaţiului aerian al Israelului.

"Autorităţile israeliene au declarat închiderea temporară a spaţiul aerian al Israelului şi a aeroportului internaţional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile, până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 şi A0196/26. În aceste condiţii, zborurile comerciale regulate către şi dinspre Tel Aviv nu pot opera. În consecinţă, Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către şi dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie - 3 martie 2026, inclusiv", se arată într-un comunicat al companiei.

Update: Wizz Air a suspendat sâmbătă toate zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, până la data de 7 martie inclusiv, în urma recentei escaladări a situaţiei de securitate din Iran.

"Wizz Air confirmă că, în urma recentei escaladări a situaţiei de securitate din Iran, compania aeriană suspendă toate zborurile către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman, cu efect imediat, până la data de 7 martie inclusiv. Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluţia situaţiei şi rămâne în contact permanent cu autorităţile locale şi internaţionale, agenţiile de siguranţă aeriană, autorităţile de securitate şi organismele guvernamentale relevante", au anunţat reprezentanţii operatorului aerian.

Deciziile operaţionale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri poate fi ajustat pe măsură ce situaţia evoluează.

Update: Cursa WizAir3267 Bucureşti - Dubai, care ar fi trebuit să decoleze sâmbătă la ora 13:15, a fost anulată, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Toate zborurile Bucureşti - Tel Aviv ar putea fi afectate în urma evenimentelor din Orientul Mijlociu, însă deocamdată nu se înregistrează anulări pe această destinaţie, a anunţat sâmbătă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă sunt programate următoarele curse spre şi dinspre Tel Aviv: WizzAir 3160 Tel Aviv - Bucureşti şi WizzAir 3263 Bucureşti - Tel Aviv, Hisky 8672 Tel Aviv - Bucureşti şi Hisky 237 Bucureşti - Tel Aviv, TAROM 155 Bucureşti - Tel Aviv, El Al 572 Bucureşti - Tel Aviv.

Citiţi şi: Atac "preventiv" al Israelului asupra Iranului. Chirieac: Suntem în zorii unui Al Treilea Război Mondial

Cursa Animawings 4432 Bucureşti - Abu Dhabi, care decolase în cursul dimineţii, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă, din motive de siguranţă.

Pe parcursul zilei sunt aşteptate să aterizeze mai multe curse "ferry" (fără pasageri) ale unor companii aeriene cu baza în Israel, care să îşi parcheze în siguranţă aeronavele pe aeroporturile din Bucureşti, a mai precizat CNAB.

Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă dimineaţa atacuri asupra Iranului, Israelul vorbind de un "atac preventiv" împotriva inamicului său declarat "pentru a elimina ameninţările".

Iranul a lansat sâmbătă rachete asupra Israelului în urma loviturilor comune americano-israeliene lansate mai devreme asupra sa, a anunţat armata israeliană, transmite dpa.

Comentarii

